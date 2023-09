¿Cómo evitar que los perros orinen las llantas de mi carro?

Los perros suelen orinar las llantas de los carros para marcar territorialidad. Foto: Freepik

Evitar que su perro u otros orine en las llantas de su vehículo o cerca parece una tarea extenuante. Sin embargo, para aligerarla, La Red Zoocial le comparte tres estrategias que puede aplicar para prevenir situaciones incómodas y malos olores a causa del orín.

En primer lugar ExpertoAnimal dice que es ideal tener las llentas limpias para que olores llamativos no se adhieran y para que el caucho no atraigan la atención de los caninos. De lo contrario, el olfato agudo de las mascotas podría hacer que el olor residual de otros perros o su propia orina sea lo suficientemente interesante como para alzar su pata cerca al carro.

Asimismo, el sitio web especializado en bienestar animal dice que lo más adecuado es “evitar el uso de lejía o amoniaco, puesto que estos productos incitan al animal a volver a orinar en las mismas zonas”. Lo más recomendado es usar aromas desagradables como repelente natural. Estos pueden ser vinagre blanco, jugo de limón o naranja, pimienta de cayena, extracto de menta o hierbas aromáticas, alcohol antiséptico o peróxido de hidrógeno.

Así, al introducir los ingredientes anteriores y mexclarlos con agua, se puede crear una solución que –con ayuda de un atomizador– es de fácil aplicación. Para que este sea efectivo, tenga presente rociar constantemente las llantas, en especial después de la lluvia. También se pueden usar barreras físicas o repelentes. Conos, cercas o botellas llenas de agua, por ejemplo.

Zorayda Coello, especialista en los animales, al respecto dice: “Debes recordar, no obstante, que ahuyentar al perro para que no orine o defeque en un área de tu hogar no significa hacerle la convivencia insoportable o peligrosa, por lo que evita aquellos métodos que resulten molestos, provoquen reacciones alérgicas o cuyo consumo suponga un peligro de muerte”.

Otra opción, para evitar que su mascota –u otras– orinen las llantas de su vehículo, es comprar un repelente de perros comercial. Estos están diseñados para trabajar sobre las glándulas olfativas de los perros y hacen que se los olores pasen desapercibidos.

Sin embargo, tenga mucho cuidado. Revise varias veces la etiqueta del producto y asegúrese que no es perjudicial para la salud de los perritos, antes de rociar las llanta de su carro. El bienestar de los animales es un factor que nunca se debe arriesgar.

Por ello, jamás se debe usar aquellos productos que tengan naftalina, ají picante o chile, productos con amoniaco o coloro, de acuerdo a ExpertoAnimal. Debido a que la naftalina es tóxica para los perros, su consumo accidental significa una muerte segura. El ají o chile es irritante para las mucosas y al utilizarlos como anti-orines para perros solo se creará un ambiente hostil para el peludo.

El amoniaco y el cloro son tóxicos y podrían tener el efecto contrario: “el olor del amoniaco es similar al de la orina. Así que, en lugar de ahuyentar al perro, le hará creer que existe otro can invadiendo su territorio, por lo que reforzará su actitud de marcaje”, dice Coello.

Entre tantas teorías que explican por qué los perros orinan las llantas de los carros, está una que relaciona este comportamiento con la territorialidad. Como los neumáticos van de un lado a otro y se impregnan de diferentes olores, los caninos sienten la necesidad de marcar territorio con su orina, pues les da la sensación de que están dejando su marca en cada uno de los espacios en los que estuvo la llanta.

