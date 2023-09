¿Cómo prevenir las enfermedades en perros?

Es recomendable que cada año se realice el plan de vacunación del can. Foto: Pixabay

La medicina preventiva se encarga de mantener la salud de los animales antes de que las enfermedades aparezcan. Este tipo de cuidado es esencial para garantizar el bienestar animal.

Mónica Alejandra Arciniegas, médica veterinaria y zootecnista de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales UDCA, comenta que la medicina preventiva no espera que los animales estén enfermos, sino que realiza controles para poder evitar a detectar enfermedades en fases iniciales.

“Normalmente, se programan controles cada año, en pacientes que sean jóvenes (hasta los 7 años). Los pacientes que sean mayores o que tengan una condición médica, deben tener estos controles cada seis meses”, explica la experta.

Estos controles médicos se componen de ecografías abdominales, para determinar si hay alteraciones o masas en los órganos y los exámenes de laboratorio. “Hacemos paquetes en donde se analiza todo, la funcionalidad hepática, la funcionalidad renal, si el animal tiene algún proceso inflamatorio o infeccioso. También se hace ucroanálisis y cropología”, explica la experta.

Es ideal realizar este tipo de exámenes incluso cuando los animales están sanos. “Ha pasado con pacientes pequeños, en donde se realiza el control y comienzan a presentar problemas con los riñones. Uno puede comenzar a cuidarlos y a darles medicamentos, para que este tipo de enfermedades no se desarrollen tan rápido. Si uno no se entera de esto, uno no cambia los hábitos de cuidado con el animal”, explica Mónica Alejandra.

La veterinaria recuerda a un perro shih-tzu que estaba teniendo un cuadro de diarrea. A través de la ecografía, descubrieron que sus riñones estaban bastante deteriorados para su edad. Después de los exámenes de sangre, se percataron de que el perrito estaba atravesando una insuficiencia renal. Esta no era tan grave, pero permitió que estuviera en control con etología. “Él mantiene una dieta adecuada para sus riñones, baja en proteína, maneja medicamentos y controles cada seis meses. Él ya tiene 3 años y su enfermedad no ha ido avanzando, sino que está controlada”, comenta Arciniegas.

Lo recomendable es que cada año se realice el plan de vacunación del can. Del mismo modo, es necesario incentivar los procesos de desparasitación interna y externa cada 3 meses, dependiendo del producto. Por último, se debe hacer el control médico con ecografía y exámenes de laboratorio una vez al año.

La nutrición es esencial en los animales. Según varíe el caso de cada mascota, algunos animales necesitan alimentos especiales. “Uno puede prevenir enfermedades dando un buen alimento. Ahora es normal dar alimentos de supermercado de baja calidad que, a futuro, se ven reflejados en problemas renales, a nivel hepático, entre otros”, aconseja Mónica Alejandra Arciniegas.

La desparasitación interna y externa evita enfermedades a nivel gastrointestinal. En la desparasitación externa se evitan enfermedades dermatológicas, que pueden ser causadas por pulgas y garrapatas. Del mismo modo, la higiene en relación con el baño, el cepillado y la limpieza oral son esenciales para no tener que realizar profilaxis de forma continua. La ecografía y los exámenes de laboratorio deben realizarse una vez al año. “Es recomendable realizar la profilaxis cada dos años”, concluye la experta.

