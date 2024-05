¿Cómo saber si un perro quiere ir al baño?

Una de las primeras señales de que un perro necesita hacer sus necesidades es un cambio en su atención. Foto: GettyImages

Los propietarios nuevos de animales deben aprender las etapas del desarrollo de un perro para crear un plan efectivo de entrenamiento. Esto se debe a que entrenar a un cachorro para que haga sus necesidades es una de las experiencias más desafiantes de tener una mascota.

Del mismo modo, los trabajadores de refugios son profundamente conscientes de cuántos cachorros y perros son abandonados debido a problemas para hacer sus necesidades en la casa, a pesar de los esfuerzos del dueño. Si esta es la primera vez que una persona tiene un perro, puede ser difícil interpretar su comportamiento, por lo que es necesario observarlo cuidadosamente para reconocer cuándo necesita salir.

El portal PetHelpful asegura que existen varias señales de que un cachorro necesita ir al baño. Entre ellas, están las siguientes: cambios abruptos en su comportamiento, dar vueltas en círculos, gemir, ir hacia la puerta y arañarla, volver a un área previamente ensuciada en la casa y olfatear o lamer su ingle o trasero.

Una de las primeras señales de que un perro necesita hacer sus necesidades es un cambio en su atención. Por ello, puede detenerse repentinamente. Estos animales pueden estar jugando con una pelota y, repente, alejarse, o pueden masticar un juguete y de pronto levantarse y dirigirse a una esquina o un área específica de la casa.

No obstante, los cachorros tienen períodos de atención cortos, por lo que puede ser difícil captar estas señales todo el tiempo. Por ejemplo, algunos canes pueden levantarse porque algo les llamó la atención, en vez de porque auténticamente necesiten ir al baño. Es recomendable observar al animal cuidadosamente, para ayudar a diferenciarlos.

Varios cachorros parecen estar inquietos cuando necesitan hacer sus necesidades con urgencia. Si esta inquietud no es causada por algo que ocurre dentro o fuera de la casa, es probable que el cachorro necesite salir. Es importante elogiarlo y darle una golosina cuando orine o defeque afuera.

Por otro lado, PetHelpful explica que olfatear es una de las primeras señales de que un cachorro necesita salir a hacer sus necesidades. Los perros comenzarán a olfatear el suelo en busca de un lugar para orinar o defecar. Esto puede ocurrir dentro de la casa si un can ha ensuciado previamente un área. Gracias a su olfato, los canes pueden encontrar áreas previamente ensuciadas que les indican dónde pueden defecar u orinar. Esto puede suceder si no se limpia un área sucia de manera efectiva utilizando el producto equivocado.

Otro método que utilizan los canes para mostrar que quieren ir al baño es cuando comienzan a dar vueltas y olfatear un área particular, lo que podría expresar una necesidad natural de defecar. El portal PetHelpful afirma que una teoría es que los perros dan vueltas cuando eliminan o hacen sus necesidades en el césped. Dar vueltas ayuda a aplanar el césped con sus patas, para que las heces no se adhieran al césped y se queden en su pelaje. También, pueden dejar marcas visuales en el césped, que informan a otros canes que estuvieron en este lugar.

Independientemente del motivo que hace que un can dé vueltas, una cosa es segura: es recomendable sacarlo rápidamente cuando empiece a girar. Por ello, es necesario elogiarlo y darle una golosina cuando termine de hacer sus necesidades afuera.

El portal Rover explica que si un cachorro de repente muestra un gran interés por la alfombra, podría ser una señal de que necesita salir. Los canes a menudo olfatean el suelo y las esquinas de la casa cuando se están preparando para hacer sus necesidades. Este comportamiento puede ser un signo de ansiedad; si las personas lo piensan, tener ganas de orinar y no poder hacerlo de inmediato es motivo de estrés. Los canes suelen olfatear antes de ir al baño, así que es una señal bastante clara.

Por último, un accidente dentro de la casa ya no es solo una “señal”. Esta es una clara indicación de que un can necesitaba salir y no pudo aguantar más. Para evitar que esto ocurra en el futuro, puede entrenarlo para que avise cuando quiera salir. Incluso, puede enseñarle a tocar una campana junto a la puerta para que haga saber exactamente lo que necesita. Aunque siempre exista la posibilidad de que un perro esté intentando comunicar otra cosa con estas señales, lo mejor es sacarlo a pasear por si acaso.