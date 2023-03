Condenan a hombre en España por ahorcar a su perro, dos años después de cometer el delito

Después de años de cometido el crimen, el responsable fue sancionado con nueve meses de prisión y tres años de inhabilitación especial para la tenencia de animales. Foto: Pexels

Simba, un labrador retriever de color negro, fue encontrado muerto en el año de 2020 en el municipio español de Jódar. Si bien miembros de asociaciones de animales avisaron a la Guardia Civil del hallazgo, el Juzgado de Instrucción número 3 de Úbeda, ciudad española, archivó el caso, al considerar que no existían indicios del delito.

La asociación Galgos del Sur presentó un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, con pruebas y contradicciones que se evidenciaron en medio de los interrogatorios presentados en la sede judicial. Por ello, la Audiencia Provincial reabrió el caso hace año y medio.

“El acusado arguyó primero que el perro había sufrido un accidente y que lo había buscado durante cuatro o cinco días, que luego pasaron a ser 20″, comentó Dulce Aguilera, abogada de Galgos del Sur para el medio de comunicación El País de España.

Después de años de cometido el crimen, el responsable fue sancionado con nueve meses de prisión y tres años de inhabilitación especial para la tenencia de animales. Dulce Aguilera afirmó estar “profundamente satisfecha” por la sentencia obtenida, debido a la constante impunidad que suelen sufrir los casos de maltrato animal en todo el mundo.

“De no haber sido por la personación como acusación popular de Galgos del Sur, este caso hubiese sido archivado y olvidado por completo sin ningún tipo de repercusión, tal y como pasa en la gran mayoría de los procedimientos penales por maltrato animal y donde la acusación la realiza el fiscal”, comentó para el medio citado anteriormente.

La Ley de Bienestar Animal en España, aprobada por el Senado, incluye una serie de nuevos requisitos, registros y cursos para dueños y mascotas para asegurar su bienestar.

Entre sus novedades está el aumento de obligaciones para garantizar el bienestar animal con un abanico de sanciones, dependiendo del caso, que oscilarán entre los 500 y los 200.000 euros, en caso de infracciones leves, graves o muy graves.

Algunas de las claves de esta nueva regulación son las siguientes:

A los animales domésticos y a los silvestres en cautividad. Se establece un listado de especies permitidas en los hogares. Los perros de caza quedarán excluidos así como los utilizados en ciertas actividades deportivas y profesionales como perros de rescate o de las fuerzas y cuerpos de seguridad.

Entre otras, el incumplimiento de las obligaciones y prohibiciones exigidas por esta ley cuando se produzca la muerte del animal siempre que no sea constitutivo de delito así como el sacrificio de animales no autorizado. También dar muerte a gatos comunitarios fuera de los casos autorizados en esta ley y, asimismo, la cría, el comercio o la exposición de animales con fines comerciales por personas no autorizadas o la venta de perros, gatos y hurones en tiendas de animales. Las multas en estos casos oscilan entre 50.000 y 200.000 euros.

Entre otras, mantener a sus mascotas integradas en el núcleo familiar, evitar la reproducción incontrolada, la cría solo podrá ser llevada a cabo por responsables de la actividad de cría de animales de compañía inscritas como tales en el correspondiente registro. El dueño habrá de superar la formación en tenencia responsable reglamentada para cada especie de animal de compañía. Se identificará con microchip al animal y se procederá a la esterilización quirúrgica de todos los gatos antes de los seis meses de edad, salvo aquellos inscritos en el registro de identificación como reproductores y a nombre de un criador inscrito en el Registro de Criadores de Compañía.

Utilizar a los animales acogidos a esta ley en peleas o su adiestramiento en el desarrollo de esa práctica o similares, mantener de forma habitual a perros y gatos en terrazas, balcones, azoteas, trasteros, sótanos, patios y similares o vehículos; dejar sin supervisión a cualquier animal de compañía durante más de tres días consecutivos; en el caso de la especie canina, ese plazo no podrá ser superior a veinticuatro horas consecutivas; estará prohibida la cría comercial de cualquier especie de animal de compañía, así como cualquier tipo de cría de animales cuya identificación individual sea obligatoria por la normativa vigente, por criadores no inscritos en el Registro de Criadores de Animales de Compañía; tampoco estará permitida la comercialización de perros, gatos y hurones en tiendas de animales, ni su exhibición ni exposición al público con fines comerciales: estos animales solo podrán venderse desde criadores registrados.

Los delitos en contra de los animales están tipificados en el Código Penal- Artículo 339A donde se indica que “el que, por cualquier medio o procedimiento maltrate a un animal doméstico, amansado, silvestre vertebrado o exótico vertebrado, causándole la muerte o lesiones que menoscaben gravemente su salud o integridad física, incurrirá en una condena”.

De acuerdo con este artículo si usted maltrata a un animal, podría enfrentar una pena de prisión de doce (12) a treinta y seis (36) meses, e inhabilidad especial de uno (1) a tres (3) años para el ejercicio de profesión, oficio, comercio o tenencia que tenga relación con los animales y multa de cinco (5) a sesenta (60) salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMLMV).

También existen unos agravantes en estos casos, entre ellos: cuando la conducta se comente con sevicia, cuando el delito ocurra en vía pública, cuando hay presencia de menores de edad, cuando se cometen actos sexuales y cuando estos delitos previstos son realizados por servidores públicos. En caso de comprobarse alguno de estos agravantes, la pena se aumenta de la mitad a tres cuartas partes.

La ley 1774 establece que los actos dañinos y de crueldad contra los animales que no causen la muerte o lesiones que afecten de manera grave su salud o integridad física serán sancionados con multas de 5 a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

