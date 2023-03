Permitió que las garras de su perro crecieran al punto de no dejarlo caminar

El caso de maltrato animal ocurrió en la ciudad de Blackburn, condado de Lancashire, Reino Unido. Foto: Pixabay

Bentley, un perro de raza bull terrier de seis años, murió luego de que el tamaño de sus garras le provocaran daños irreparables en su cuerpo. El caso ocurrió en la ciudad de Blackburn, condado de Lancashire, Reino Unido.

De acuerdo con el diario británico Daily Mirror, el dueño del canino nunca le cortó las garras, por lo que estas crecieron hasta el punto de quedar incrustadas en las almohadillas de sus patas y no permitirle caminar.

La inspectora de la Sociedad Real para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales del Reino Unido (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals RSPCA), Vicky McDonald, contó al medio británico que Bentley fue llevado al Hospital Animal Greater Manchester de RSPCA para que recibiera tratamiento inmediato; sin embargo, tras varios días de sufrimiento, el perro falleció.

La inspectora de la organización de caridad que promueve el bienestar de los animales también relató al Daily Mirror que las uñas y las almohadillas que presentaba el animal era “lo peor” que había visto en sus 20 años de carrera como rescatista de animales. Además, contó que el perro de seis años también tenía una infección de oído bilateral y una gran pérdida de pelo causada por una enfermedad crónica en la piel.

“Me llamó la atención de inmediato lo delgado que estaba y que tenía una condición extensa en la piel y pérdida de pelaje. También pude ver que sus garras estaban demasiado grandes y metidas en las almohadillas, que estaban infectadas”, dijo McDonald al diario británico.

El caso de maltrato animal llegó a un tribunal civil de Blackburn, en el Reino Unido. Al dueño de Bentley, un hombre de 41 años, se le impuso una sentencia de prisión de ocho semanas. Además, se le prohibió tener perros durante 10 años.

GELMA es el grupo de la Fiscalía General de la Nación encargado de investigar y judicializar los casos relacionados con agresión contra animales a nivel nacional. Para denunciar un caso de agresión contra animales, puede realizar los siguientes pasos:

Si usted conoce algún caso de maltrato animal, denúncielo llamando a la línea celular 122, la línea nacional gratuita 018000 91 97 48 y en Bogotá al 5702000 (opción 7).

La Fiscalía General de la Nación, en articulación con la Policía Nacional, habilitó una opción en ADenunciar, para que a través de este canal, la ciudadanía también pueda interponer sus denuncias.

En Bogotá:

Recuerde que si tiene conocimiento sobre un presunto caso de maltrato animal puede denunciar a través de la Línea 123 y el Escuadrón Anticrueldad del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal en Bogotá asistirá el caso.

La Alcaldía afirma que se deben tener los siguientes datos para poder realizar la denuncia: 1) dirección exacta de los hechos, barrio y localidad, 2) descripción del caso a denunciar y 3) registro fotográfico y/o vídeo corto (si es posible).

El Instituto de Protección Animal ofrece otros canales de denuncia, con atención de lunes a viernes. Para reportar el caso de violencia contra animales, puede acudir al correo electrónico proteccionanimal@animalesbog.gov.co.

