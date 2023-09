Conozca a Arya, la perrita que le cambió la vida a un hombre ciego

Hola amigos de La Red Zoocial. Mi nombre es Arya, soy una perra guía de la ciudad de Bogotá y hoy les voy a contar de qué se trata la noble labor que realizo.

Los perros guía como yo, también conocidos como lazarillos, somos animales que gracias a nuestra inteligencia nos convertimos en los ojos de quienes no pueden ver. No importa el día, la hora, ni el lugar, siempre estamos dispuestos a servir a los demás. Nuestro trabajo es facilitar la movilidad de las personas con discapacidad visual, especialmente cuando transitan por la calle. Los ayudamos a evadir obstáculos como huecos, postes y bolardos. También nos aprendemos caminos y nos aseguramos de que nuestros humanos puedan llegar con facilidad a cualquier lugar.

Los labradores y los golden retriver son las razas más utilizadas para esta tarea. Sin embargo, los pastores alemanes debidamente entrenados como yo también podemos desempeñar esta linda labor. Eso sí, como cualquier otro animal de compañía, los perros lazarillos requerimos de unos cuidados básicos.

Ser perro guía es un trabajo que me gusta mucho. Yo reemplazo los ojos de mi dueño y eso me hace sentir la mejor mascota del mundo. Sabemos que somos adorables; sin embargo, cuando nos veas en la calle, transporte, o en algún lugar público, no nos acaricies ni nos ofrezcas comida. Recuerda que estamos trabajando y cualquier distracción puede provocar que cometamos errores.

Por último, ten presente que hay decretos y leyes que nos protegen. No nos pueden impedir el ingreso a lugares públicos, pues somos una “extensión” de nuestro propietario. Si nos ves caminando por ahí, ten presente esto y respeta siempre nuestra labor.

