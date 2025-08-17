No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
17 de agosto de 2025 - 10:17 p. m.

Conozca a Astra: sobrevivió a un ataque brutal y aún espera familia en el IDPYBA

Han pasado seis años desde que Astra Milagros llegó al Instituto con un machetazo en su cabeza. Hoy, esta perrita mayor sigue esperando una familia que le dé amor y paz por el resto de su vida.

María Hernández

María Hernández

Paula Andrea Saavedra Morales

Paula Andrea Saavedra Morales

