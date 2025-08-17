🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱
17 de agosto de 2025 - 10:17 p. m.
Conozca a Astra: sobrevivió a un ataque brutal y aún espera familia en el IDPYBA
Han pasado seis años desde que Astra Milagros llegó al Instituto con un machetazo en su cabeza. Hoy, esta perrita mayor sigue esperando una familia que le dé amor y paz por el resto de su vida.
Compartir
Guardar
Únete
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación