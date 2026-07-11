Conozca a Laika, Sol y Sara, el regalo de Venezuela a México por su apoyo humanitario

Las autoridades locales decidieron otorgar un presente vivo y cargado de simbolismo para el futuro. Foto: El imparcial

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Si usted es de las personas que cree que la solidaridad no conoce fronteras, el reciente gesto entre dos naciones latinoamericanas se lo terminará de confirmar. En una emotiva ceremonia celebrada en Caracas, el Gobierno de Venezuela hizo entrega de tres cachorros de la raza pastor belga malinois a la delegación de México.

La acción que se consolidó como una muestra de agradecimiento por el apoyo humanitario brindado tras la emergencia sísmica vivida en el país caribeño.

Para entrar en contexto, el norte del territorio venezolano sufrió de un doble sismo el pasado 24 de junio, una situación crítica que movilizó de inmediato el apoyo internacional.

Ante el llamado de emergencia, el Gobierno mexicano desplegó con prontitud el Agrupamiento de Ayuda Humanitaria “Yumare”, conformado por elementos altamente capacitados del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, quienes trabajaron sin descanso en las labores de asistencia y mitigación del desastre.

Para honrar ese esfuerzo y valentía, las autoridades locales decidieron otorgar un presente vivo y cargado de simbolismo para el futuro. De esta manera, se presentaron ante los asistentes los tres ejemplares que heredarán la noble tarea de salvar vidas, comenzando por Laika, una hembra de seis meses de edad, seguida por Sol, un enérgico macho de cinco meses, y finalmente Sara, una inteligente cachorra de su misma edad.

Durante el acto protocolario, los portavoces gubernamentales destacaron que este gesto trasciende la simple entrega de unos animales, convirtiéndose en un testimonio latente de cooperación, hermandad y unión inquebrantable entre ambos pueblos.

La elección de la raza pastor belga malinois posee un gran fondo estratégico que usted seguramente identificará, pues estos caninos son ampliamente reconocidos a nivel mundial por su agudeza, temple y alta especialización en tareas de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas.

A partir de este momento, inicia un nuevo capítulo de compromiso y servicio para estos jóvenes integrantes, quienes viajarán a territorio mexicano para incorporarse formalmente a las filas de las fuerzas armadas.

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