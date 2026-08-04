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Conozca a Spider-Dog, el golden retriever que se volvió viral tras el estreno de Marvel

El video publicado por su dueño se volvió viral porque muestra al perrito luciendo el traje de Spider-Man e imitando al personaje.

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04 de agosto de 2026 - 11:00 p. m.
La publicación acumuló rápidamente miles de reproducciones y reacciones.
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Foto: thegoldenbros247
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El fervor por el universo cinematográfico de Marvel ha trascendido las salas de cine para conquistar las redes sociales. Con motivo del lanzamiento de la película Spider-Man: Brand New Day, un perrito de raza Golden Retriever se convirtió en el centro de atención al lucir un traje a medida del icónico superhéroe.

El video, publicado por su tutor, captura al animal vistiendo la indumentaria roja y azul mientras realiza movimientos que emulan las hazañas del personaje de cómics. La publicación acumuló rápidamente miles de reproducciones y reacciones por parte de los internautas, quienes celebraron la originalidad del atuendo y la soltura del animal frente a la cámara.

El éxito masivo de esta publicación responde a la combinación de dos factores clave en la economía de la atención digital, la ternura animal (pet content) y el aprovechamiento de una tendencia cultural activa (newsjacking).

Las mascotas generan una respuesta empática e inmediata en las audiencias, lo que eleva las tasas de interacción. Al vincular la figura del perro con una franquicia de alto impacto mediático como la protagonizada por Tom Holland, el algoritmo prioriza la difusión del material, transformando un momento cotidiano en un fenómeno global de entretenimiento.

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