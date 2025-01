Continúa la búsqueda de Santino: un perro shih tzu que se perdió en el Tolima

El perro fue visto por última vez en la vereda Minuto de Dios el 25 de diciembre. Foto: Liliana López

Desde la madrugada del 25 de diciembre, la familia de Santino, un perro shih tzu de cuatro años, no ha dejado de buscarlo. El pequeño can, de pelaje blanco con beige, desapareció alrededor de las 3:00 a.m. en la vereda El Colegio, en Flandes, Tolima. Todo ocurrió a causa de la pólvora: asustado por las explosiones, Santino salió corriendo y no pudo encontrar el camino de regreso a su hogar.

Han pasado más de 30 días y su familia no ha escatimado esfuerzos para encontrarlo. Han recurrido a emisoras, redes sociales y anuncios en las calles, pero hasta ahora, no han recibido noticias concretas sobre su paradero. La preocupación es aún mayor porque Santino tiene un tratamiento médico pendiente y su bienestar podría estar en riesgo.

Uno de los últimos avistamientos sugiere que el perro pasó por el peaje de El Espinal, pero, según su familia, “ninguna persona lo ayudó”. Se cree que pudo haber cruzado hasta la vereda Minuto de Dios y, posiblemente, haya seguido en la carretera hacia Flandes. Sin embargo, desde diciembre no se ha tenido más información sobre él.

“Nosotros emocionalmente estamos muy mal porque lo tenemos desde cachorro”, expresó Liliana López, quien sigue esperanzada en reencontrarse con su compañero de vida.

En medio de esta búsqueda, Liliana ha recibido noticias de varios perros similares a Santino, y en una de las viviendas que visitó para cerciorarse si era o no su mascota, se encontró con Lucas, otro shih tzu en estado de abandono. Con el pelaje totalmente descuidado y sin nadie que lo protegiera, decidió llevarlo a su casa y brindarle una nueva oportunidad. Aunque Lucas ahora forma parte de su vida, el dolor por la ausencia de Santino sigue presente.

La familia ofrece una recompensa por cualquier información que ayude a dar con el paradero de Santino. Si alguien lo ha visto o tiene datos relevantes, puede comunicarse al 3115386216.

