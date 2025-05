Cooper sobrevivió a la lluvia, pero aún busca un hogar para siempre

A pesar de su difícil pasado, se ha adaptado muy bien al entorno, demostrando que solo necesita una oportunidad para ser feliz. Foto: Karol Garcia

Hace unas semanas, en medio de una lluvia intensa y con visibles marcas en su hocico, un perrito en situación de calle se cruzó en el camino de Karol García. Movida por la compasión, ella no dudó en ofrecerle refugio temporal. Lo llevó a una veterinaria, donde recibió sus vacunas, y allí se confirmó que ya estaba esterilizado. Desde entonces, Karol ha hecho todo lo posible por encontrarle un hogar definitivo, pero el tiempo se agota.

El perrito, ahora llamado temporalmente Cooper, tiene entre 4 y 5 años. Es tranquilo, obediente y muy agradecido. A pesar de su difícil pasado, se ha adaptado muy bien al entorno, demostrando que solo necesita una oportunidad para ser feliz.

“Lamentablemente, me iré del país en unos 15 días y no tengo con quién dejarlo. He contactado a varias fundaciones, pero no pueden recibirlo. No cuento con el tiempo suficiente para seguir cuidándolo, y necesito ayuda urgente para que no vuelva a la calle”, cuenta Karol.

Adoptar es un acto de amor, pero también de compromiso. No se trata solo de darle un techo a un animal, sino de integrarlo como un miembro más de la familia, con todo lo que ello implica: tiempo, cuidados, responsabilidad y mucho cariño. Cooper es un compañero leal y noble que está listo para entregar todo su amor.

Si está en capacidad de brindarle un hogar lleno de afecto y estabilidad, comuníquese al número 316 613 6794. Cooper no necesita lujos, solo un espacio donde sentirse seguro y amado.

