Cosas que los perros pueden saber sobre sus dueños

Los sentidos de un perro son mucho más agudos que los de un ser humano. Foto: Unsplash

Dicen que el perro es el mejor amigo del hombre y, definitivamente, esto es cierto. Estos animales, a diario, nos brindan compañía, cariño y lealtad de la manera más desinteresada e incondicional. Seguidores de La Red Zoocial nos contaron que sus peludos son sus mejores amigos porque, aseguran, ninguna persona los conoce como ellos. “Mi perro sabe si estoy feliz, triste, si necesito compañía o si no quiero salir de la casa por un mal día”, dice Vanessa Echeverri.

¿Alguna vez se ha preguntado cómo es posible que su perro sepa cuándo usted va a llegar a casa? ¿O cómo sabe si usted tuvo un buen o mal día? ¿Cuándo está enfermo? ¿Cuándo alguien no le cae bien? En La Red Zoocial resolvemos sus dudas.

Lo primero que debemos saber es que el sentido del olfato de un perro es mil veces más sensible que el de nosotros. De hecho, ellos tienen más de 220 millones de receptores olfativos en la nariz, mientras que nosotros solo tenemos 5 millones.

Sí, los perros detectan cuando usted tiene miedo y necesita su protección. ¿La razón? De acuerdo con Experto Animal, “cuando estamos asustados segregamos adrenalina y la potente nariz de nuestros amigos caninos es capaz de olerla”.

Y no es solo por el olfato, pues la misma persona, de manera inconsciente, cambia su lenguaje corporal: se contrae y se prepara bien sea para huir o defenderse. Es por esta razón que, en algunos casos, cuando estamos con alguien que nos genera miedo o desconfianza, nuestro perro se hace a nuestro lado como una señal de “aquí estoy para proteger a mi humano”.

Al igual que con el miedo, estos animales son capaces de saber si una persona nos agrada o nos disgusta debido a la oxitocina que segregamos, también conocida como la dichosa “hormona del amor”.

“Esta sustancia química que libera, junto con los cambios de ritmo en la respiración y la tensión de su cuerpo, hacen que su mascota sepa si quiere o no a la persona que tiene delante”, aseguran en Experto Animal.

¿Está feliz, triste, enojado o cansado? Su canino puede saber esto mediante la lectura de su lenguaje corporal y facial. Así como nosotros somos expertos en leerlos, ellos también lo hacen. Por eso, no es nada raro que cuando tuvimos un mal día en el trabajo, ellos se hagan a nuestro lado (e incluso que se arrunchen con nosotros) hasta que estemos mejor.

Asimismo, son capaces de detectar si estamos enfadados con ellos. Los caninos saben que los vamos a regañar porque nuestra postura corporal, lenguaje facial y tono de voz cambian al momento de hacerlo. Por eso, agachen la cabeza y esconden el rabo entre las patas.

¿No les ha pasado que cuando llega el día de baño, sus perros salen corriendo y se esconden? ¿O cuándo deben llevarlo al veterinario? ¿O darle la medicina si está enfermo? Esto es porque ellos saben lo que va a suceder y están preparados para enfrentar cualquier situación.

Incluso, saben cuándo los vamos a sacar al parque porque tenemos una rutina que ya aprendieron. Por ejemplo, reconocen el collar, la correa o hasta los zapatos que utiliza usted para salir. También, saben cuándo usted va a salir porque realiza siempre lo mismo: ir al baño, perfumarse, arreglarse, etc.

Cuando usted llega a casa nuevamente, su perro empieza a olerlo y esto tiene una razón: están viendo en dónde estuvo y lo más importante, si estuvo con otro perrito.

Cuando una mujer está embarazada, su cuerpo se transforma interna y externamente. Asimismo, comienza a liberar hormonas que solo son perceptibles para algunos animales, como los perros. Ellos empiezan a oler más a la persona (como su zona íntima) y, en algunos casos, no se despegan de ella y se convierten en su persona favorita.

“El perro es capaz de percibir este cambio hormonal, por lo que muchos se vuelven más protectores cuando su ama está embarazada”, explican en Experto Animal.

“Siempre que me llega el periodo, mi perrita se hace encima de mi barriga y no me deja parar hasta que los cólicos se hayan ido. Ella sabe perfectamente cómo me siento”, dice Angélica Acevedo, otra seguidora de La Red Zoocial.

Como lo mencionamos anteriormente, los canes tienen un sentido del olfato que es mil veces más potente que el nuestro. “Los perros son capaces de detectar ciertas enfermedades y cada vez más son los canes que se especializan en ello mediante el entrenamiento de su olfato, que es capaz de diferenciar algunas sustancias químicas que segregamos en nuestro cuerpo cuando estamos enfermos”, afirman en Experto Animal.

Las hipótesis de que nuestras mascotas tienen la habilidad de oler el cáncer surgieron en 1989, cuando médicos del King’s College Hospital de Londres describieron el caso de una mujer preocupada por un lunar que su perro olía constantemente y que resultó ser un melanoma maligno. Los resultados de esta investigación fueron publicados en la revista The Lancet.

Desde entonces, se han relatado varias anécdotas en todo el mundo de gatos y perros que apuntan a células cancerosas de sus dueños. Ante esto, varios estudios científicos, entre estos uno publicado en Science Daily y otro en BMJ Case Reports, han confirmado que los perros pueden detectar esta enfermedad al olerla o al estar en contacto constante con la persona infectada. Pero ¿cómo lo hacen?

Según la Organización Medical Detection Dogs, “los perros, gracias a su potente olfato, son capaces de detectar los compuestos orgánicos volátiles, pequeñas partículas producidas por el tumor y presentes en los organismos en los afectados”. Además, según señala, cada tipo de cáncer tiene sus propias nanopartículas, cuyo olor es detectable por los perros.

