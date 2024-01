Cosas que no nos dicen sobre tener un perro en casa

Adoptar un perro es una responsabilidad para toda la vida. Foto: Pixabay

Los perros son animales inteligentes, amorosos y juguetones que merecen tener una vida digna y libre de maltratos. Sin embargo, algunas personas no son conscientes esto y terminan abandonando a sus mascotas, especialmente, durante estas primeras semanas del año. Según datos del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (Idpyba), para 2023 se hicieron 11.860 reportes por presunto abandono en Bogotá, lo que representa un aumento del 26 % con respecto al año inmediatamente anterior.

Con el fin de evitar esto, en La Red Zoocial le presentamos un listado de las cosas que no nos dicen sobre tener un perro en el hogar.

Responsabilidades

Adoptar un perro es una gran responsabilidad. Desde el primer momento, usted se convierte en el principal responsable y cuidador del animal, por ende, tiene la obligación de brindarle todos los cuidados básicos para garantizar su bienestar, una buena relación y un desarrollo adecuado para que, a futuro, no lastime o dañe a las personas, animales o al ambiente en general.

“Al momento de la adopción es primordial pensar en darles todas las condiciones necesarias para que ellos puedan estar en óptimas condiciones de salud, estables nutricionalmente, equilibrados, libres de dolor y de angustia, y también para que puedan expresar su comportamiento natural, el cual garantizará que el animal goce de un bienestar y una excelente calidad de vida”, explica Andrea Millán, especialista en educación del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, en un comunicado de prensa.

Costos

De nuevo, adoptar un perro es una decisión que debe tomarse con mucho cuidado, pues tener un animal de compañía requiere de una serie de gastos, tales como: comida, comedor / bebedor, juguetes, cama, visitas al veterinario (mínimo dos veces al año), esquema de vacunación y desparasitación, esterilización, entre otros. Antes de integrar a una nueva mascota a la familia, asegúrese de tener los recursos económicos necesarios para su cuidado.

Cambiará su estilo de vida

Al adoptar, no solo se transforma la vida del perro, sino también la suya. De ahora en adelante, deberá entender que el animal es parte de su familia y parte de su día a día. Si no dispone del tiempo para jugar con él, sacarlo a pasear y cuidarlo, es mejor que se replantee esta decisión. Los perros adultos, según los expertos, no deben pasar más de ocho horas sin vigilancia. En el caso de cachorros, el tiempo de soledad no debería superar las dos horas. Para perros ancianos, lo adecuado variaría entre dos y seis horas, en función de sus necesidades y problemas de salud.

Si ya se aseguró de que es apto para brindarle un hogar a un animal de compañía, tenga presente que será la mejor decisión de su vida. Al adoptar, le estará dando la oportunidad a un ser indefenso de tener un hogar lleno de amor y felicidad. Además, tener un perro en casa trae grandes beneficios, que abarcan desde la reducción del estrés hasta mejoras en la salud física y emocional del tutor.

