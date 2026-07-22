Creador de contenido pasea perros rescatados por Nueva York con cartel que dice “adóptame”

El creador Bryan Reisberg sale a caminar cada semana por la ciudad llevando en su espalda a perritos del refugio Best Friends Pet Adoption Center. Foto: Maxine the Fluffy Corgi

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Caminar por Nueva York es encontrarse a diario con escenas curiosas, personajes singulares y decenas de personas paseando a sus mascotas entre el bullicio de la ciudad. Sin embargo, en medio de ese movimiento, el creador de contenido Bryan Reisberg encontró la forma de llamar la atención de miles de personaspor una razón muy especial, la de ayudar a que los perros sin hogar encuentren una familia.

La dinámica se ha convertido en una cita semanal. Reisberg visita el refugio Best Friends Pet Adoption Center, elige a uno de los residentes y lo acomoda en su mochila transportadora, adornada con un letrero imposible de ignorar que dice “Adóptame”. A partir de ahí, ambos salen a recorrer las calles en un paseo que queda registrado en breves videos para redes sociales.

El resultado habla por sí solo, gracias a esta ventana digital, 34 perritos han conseguido un hogar definitivo en menos de 48 horas tras la publicación de su recorrido.

La historia detrás de esta idea nació de una coincidencia cotidiana. En 2015, Reisberg y su pareja adoptaron a Maxine, una cachorra corgi que pronto se convirtió en la protagonista de sus días. Tras recibir una multa por llevarla en el metro sin la transportadora reglamentaria, el creador tuvo que ponerse creativo para no dejar a su mascota en casa.

Así fue como dio con un modelo de mochila diseñado para cargarla sin complicaciones mientras se desplazaban por la ciudad.

Las imágenes de Maxine asomada en la espalda de su dueño no tardaron en hacerse virales, dando paso a una comunidad de millones de seguidores. El éxito del formato llevó a Reisberg a dar un paso más y fundar Little Chonk, una marca enfocada en fabricar mochilas especializadas capaces de llevar perros de hasta 45 kilos.

Una causa con impacto real

Con la logística ya resuelta y tras el empujón de un amigo, en 2025 Bryan decidió volcar toda esa atención hacia los animales que más lo necesitaban. Estas caminatas grabadas en video no solo muestran paisajes urbanos, sino que permiten ver de cerca cómo es realmente cada perro, su ternura, su nivel de confianza y la manera en que interactúa con la gente en el día a día.

El impacto de este proyecto trascendió las pantallas y llegó a los escenarios internacionales. En 2026, los recorridos de adopción le valieron a Reisberg un premio Webby Award, un galardón que Maxine ya había conquistado en 2022 y el reconocimiento del público con el People’s Voice Award en la categoría, Creadores colaboración con causa. Una prueba de cómo una solución práctica ante un problema cotidiano puede convertirse en la oportunidad de cambiarle la vida a decenas de animales.

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