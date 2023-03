¿Cuál es la mejor comida para perros? Le enseñamos cómo elegirla

Perro, comida Foto: Pexels - Pexels

En la actualidad, el mercado está cubierto de una cantidad considerable de productos de alimentación para mascotas, por lo que a veces resulta difícil escoger entre tantas opciones distintas. No obstante, la nutrición de los caninos no puede tomarse a la ligera, porque una mala alimentación puede conllevar en problemas físicos y emocionales para ellos. Por esto, en La Red Zoocial traemos cinco consejos esenciales para escoger la comida de su perro.

1. Verifique que la comida cumpla con los requerimientos nutricionales de su perro

Rocío Rivera recomienda tener en cuenta el mínimo porcentaje de proteína que se le puede dar a una mascota (que oscila entre el 14 y 16%), a partir de allí, cada propietario puede escoger dietas que tengas porcentajes de proteínas superiores y asimismo, evitar los carbohidratos.

Por lo tanto, es importante que un médico veterinario revise a su animal de compañía y determine qué tanta cantidad de proteínas y carbohidratos necesita. “Actualmente, hay tendencias donde te dicen quitarle los carbohidratos y darle solo carne o productos de origen animal, no es lo más adecuado porque no es un lobo, aunque inclusive los lobos que actualmente tenemos ya no comen solamente carne, no es bueno para ellos” comenta Rivera.

2. Consulte información sobre el fabricante y reputacion en Internet

Es importante que conozca el origen del alimento que le dará a su mascota. Una forma sencilla de buscar sobre el fabricante es a través de Internet. “Lo ideal es buscar si han hecho investigaciones o estudios al respecto, ver que pruebas tienen en cuanto a la calidad del alimento y la cobertura de los nutrientes que él necesita” explica Rivera.

Si usted opta por adquirir dietas naturales, debe hablar con un nutriólogo para que sea esa persona quien le cuente cuáles son los componentes necesarios que debe tener la comida de su animal de compañía. “Todas las dietas pueden ser buenas para el perro, siempre y cuando se cubran sus necesidades nutricionales totalmente y no parcialmente con las dietas frescas, ya sean caseras o crudas, porque siempre se tienen que dar complementos en estos casos” comenta la experta.

Además, debe estar atento ante cualquier adición de alimentos que su animal de compañía no puede comer como acelgas, espinacas, brócoli o apio, todo debe estar correctamente balanceado.

3. No se sienta culpable si, de acuerdo a sus capacidades económicas, escoge una u otra dieta.

Lo ideal es que usted se pregunte: ¿qué puedo costear?, y que lo que pueda pagar sea completo, balanceado y que nutra a su mascota. “No hay que olvidar que todo debe ser completo, es decir, no puedo darle solo proteína a mi perro porque también necesita carbohidratos y viceversa, es importante tratar de cubrir todos los nutrientes dentro de nuestras posibilidades económicas”, dice Rocío.

4. Tenga en cuenta los problemas derivados de la mala alimentación, como la obesidad

Recuerde que la alimentación de su mascota también está mediada por los snacks, por lo tanto, si usted ve que su perro es propenso a sufrir obesidad, elimine o remplace este tipo de comida por caricias y otro tipo de incentivos como la actividad física. También puede buscar golosinas que tengan un bajo aporte calórico e intentar con premios naturales. “Estas son golosinas muy nobles, no dan un gran aporte calórico y tampoco contribuyen con el sobrepeso”, explica Rivera.

5. La importancia del agua

En los caninos, al igual que en los felinos, es recomendable que se le complemente su alimentación con productos húmedos. Por ejemplo, se sugiere dar latas u otro tipo de alimentos similares, como los congelados. También se debe propender por un consumo de agua regular por parte de nuestro perro.

¿Puedo hacer que mi mascota sea vegana?

La ola de veganismo en 2023 ha venido acompañada con nuevas ideas para alimentar a las mascotas. Entre ellas, se argumenta que para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero producto de la ganadería, es necesario que los perros y gatos también dejen de consumir carne. Pero ¿es posible alimentarlos exclusivamente con proteína vegetal?

“Sí, es posible tener una dieta vegana en mascotas. Pero que sea posible no quiere decir que sea lo correcto”, comenta Daniela Peña, médica veterinaria de la Universidad de La Salle. La experta explica que las dietas que carecen de carne pueden generar un déficit de nutrientes esenciales en los perros y gatos. “Los felinos son carnívoros estrictos, lo que significa que vienen alimentándose con carne desde sus antepasados, quienes sacaban de sus presas la proteína, grasas y aminoácidos”.

La falta de carne en los animales ha tenido como resultado una ola de enfermedades que no eran diagnosticadas con frecuencia en el pasado. “No es lo mismo que un animal esté vivo a que esté sano. Las mascotas pueden presentar enfermedades como diabetes, obesidad y problemas intestinales recurrentes en el futuro”, explica la médica veterinaria. Por ahora, los expertos aconsejan mantener la prudencia y no eliminar el consumo de carne, para evitar resultados nefastos en sus mascotas.

