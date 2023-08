¿Cuál es la raza de perro que más ha salido en series y películas?

Los perros han tenido un papel fundamental a lo largo de la historia del cine y la televisión. Desde “Lassie” hasta “The Bridgerton”, estos animales han participado en una multitud de series y películas, e incluso, han llegado a ser las estrellas principales. Pero se han preguntado, ¿cuál es la raza de perro que más ha salido en las pantallas?

El portal de mascotas Protect My Paws recopiló una lista con todas las series y películas que han tenido la participación de caninos. Las razas con más títulos se consideraron las más populares.

Según este estudio, con 562 apariciones en cine y televisión, el pastor alemán es la raza canina más filmada de todos los tiempos. Este leal e inteligente perro ha participado en grandes películas de acción como Superagente K-9 y Soy Leyenda. Además, tiene casi el doble de participación que la segunda raza de perro más activa en el mundo del cine, el bulldog, que cuenta con 284 apariciones en pantalla.

No obstante, el pastor alemán no es la raza de perro más aclamada por la crítica. Protect My Paws utilizó Metacritic para encontrar la calificación promedio que tiene cada raza de perro en todo su catálogo. Con una calificación promedio de 56.5, el pastor alemán ocupa la decimocuarta posición. Mientras que el border collie, con una puntuación de 64.0, ocupa el primer lugar.

