¿Cuáles son las razas de perros más protectoras?

Los perros rottweiler están en la lista de razas de perros protectoras. Foto: Pixabay

Si está en la búsqueda de un peludo que sea fiel, cariñoso y que esté encantado de estar a su lado para acompañarlo y darle sensación de seguridad, en este listado encontrará los diez tipos de caninos reconocidos como los mejores guardianes, según Lobo Azul, empresa especializada en la alimentación de perros y en su bienestar.

No obstante, tenga en cuenta que esto no quiere decir que sean agresivos por naturaleza. Todo depende de la socialización que, usted como tutor, le imparta a los caninos desde temprana edad. Asimismo, tenga presente que estas mascotas no están diseñadas solo para su protección, también requieren de cuidados básicos, amor y atención por parte de sus cuidadores.

Mastín napolitano

Hace mucho tiempo, sus criadores consideraban que su tamaño y fiereza mantendrían alejados a los intrusos que intentaran robarles, por lo que desarrolló músculos y huesos de casi 100 kilogramos. Además, pasó a ser un querido miembro en las familias italianas de la época.

Bóxer

Son perros braquiocefálicos, además de inteligentes y hábiles. Puede sentirse incómodo con personas que desconoce.

Shar-Pei

Estas tiernas criaturas de origen chino pueden parecernos demasiado lindas. El motivo por el que el shar-pei es excelente guardián se debe a que fue utilizado como perro de defensa en sus orígenes (hace unos dos mil años atrás). Así que es un perro muy independiente y, aunque es leal y muy amoroso con la familia, es también un gran candidato a perro guardián.

Dóberman

No solo es reconocido por su estilizada figura y su delicada agilidad, también es muy inteligente. Tiene un pasado como perro guardián, pues fue utilizado por la policía y por el ejército por mucho tiempo, además, es un perro extremadamente familiar, fiel y con gran capacidad de aprendizaje.

Pitbull terrier

Lamentablemente, los pitbulls tienen muy mala fama, algunos los creen perros agresivos e incluso peligrosos. Lo cierto es que, no se muestran violentos contra los seres humanos, esto no forma parte de su naturaleza, a menos que se sientan bajo amenaza. Estos perros son extremadamente activos y juguetones. Sin embargo, su dueño debe ser alguien de gran carácter que logre someter el carácter dominante del pitbull terrier. Es importante enseñarles a socializar desde pequeños.

Gran danés

Son cariñosos, juguetones, amables y tienen mucha paciencia con los niños. Si está buscando que un gran danés se convierta en su perro guardián, ojalá tenga una casa grande.

Pastor alemán

Su gran fidelidad los hace los favoritos de muchos, así como su liderazgo y destreza. Con frecuencia se les ve en aeropuertos o con policías, siendo perros antinarcóticos. Son excelentes perros lazarillos, ejerciendo otras funciones, bien sea con las autoridades, o como su nombre lo indica: pastoreando ovejas, pues poseen una gran capacidad de aprendizaje, también son valientes y leales como ningún otro, si se le forma como un perro guardián, es casi seguro que no habrá mejor que él.

Akita

Esta raza originaria de Japón es conocida como territorial y bastante desconfiada con los extraños. Son caninos grandes, territoriales y no dudarán por un instante en defender lo que les fue encomendado. Aun así, no es recomendable que un cuidador sin experiencia críe a uno de estos cachorros, ya que su temperamento los hace difíciles de entrenar.

Rottweiler

Estos perros tienen su origen en Alemania, donde fueron usados en la Primera Guerra Mundial. Con la familia son afectuosos y tienen paciencia con los niños, aunque por su gran inteligencia y prudencia prefieren ser reservados.

Chow chow

Quizá es la raza más tierna de toda la lista. Entre las características físicas que más destacan son su melena de león y su lengua pigmentada entre azul y negro, son lo que llamaríamos osos de peluche. Asimismo, son protectores con los suyos, sus familiares y su territorio, por ello no aceptan bien que personas ajenas u otros animales se acerquen demasiado.

