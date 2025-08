¿Cuáles son las razas de perros que más y menos sueltan pelo?

Elementos como el clima, la dieta y la salud general del animal pueden influir notablemente. Foto: Pixabay

La elección de una raza de perro no solo depende del tamaño, la personalidad o el nivel de energía del animal. Para muchas personas, especialmente aquellas con alergias, con poco tiempo para limpiar o con tapicería clara en casa, el nivel de muda de pelo puede ser un factor decisivo. Mientras algunos perros sueltan grandes cantidades de pelo durante todo el año, otros apenas pierden unos cuantos pelos, lo que hace más fácil mantener el hogar limpio y libre de alérgenos.

Las razas que más sueltan pelo

Entre las razas conocidas por soltar abundante pelo se encuentran aquellas con doble capa de pelaje. Estos perros suelen mudar con fuerza, especialmente en primavera y otoño, cuando se deshacen de su subpelo para adaptarse a los cambios de temperatura. A continuación, algunas de las más destacadas:

Husky siberiano : esta raza, originaria de climas fríos, posee una gruesa capa interna que muda dos veces al año en grandes cantidades. Aunque su belleza es innegable, su pelaje requiere cepillado frecuente y puede llenar una casa de pelos si no se controla.

Golden retriever : muy populares por su carácter amigable, los golden también son conocidos por su pelaje largo y denso, que se desprende durante todo el año, pero especialmente en épocas de muda.

Pastor alemán : inteligente, leal y versátil, el pastor alemán también tiene doble capa. La muda de esta raza puede ser constante y abundante, por lo que el cepillado frecuente es esencial.

Labrador retriever : aunque su pelo es corto, el labrador tiene un subpelo denso que se cae con regularidad. Suelta menos que un husky, pero lo suficiente como para necesitar un buen aspirado semanal en casa.

Chow chow: su apariencia de león es producto de un pelaje voluminoso que se desprende en grandes cantidades. Además, tienden a ser más difíciles de cepillar debido a su densidad.

Estas razas requieren cuidados especiales: cepillados regulares, baños espaciados pero constantes, y en algunos casos, visitas periódicas a la peluquería canina. Además, la muda puede intensificarse por factores como el estrés, la mala alimentación o problemas de salud, por lo que se recomienda llevar un control veterinario si la caída de pelo parece excesiva.

Las razas que menos sueltan pelo

En contraste, hay razas que apenas pierden pelo, lo que las convierte en excelentes opciones para personas alérgicas o para quienes prefieren una rutina de limpieza más sencilla. A menudo se les califica como “hipoalergénicas”, aunque es importante aclarar que ningún perro lo es al 100 %, ya que las alergias suelen estar relacionadas con la caspa y la saliva, más que con el pelo en sí.

Caniche (poodle) : disponible en tamaños toy, miniatura y estándar, el poodle es famoso por su pelaje rizado que no cae con facilidad. Necesita cortes regulares, pero es ideal para hogares alérgicos.

Bichón frisé : con un manto blanco y esponjoso, este pequeño perro es alegre y sociable. Suelta muy poco pelo, aunque requiere cepillado frecuente para evitar nudos.

Perro de agua portugués : este can, utilizado históricamente por pescadores, tiene un pelaje rizado similar al del poodle. Además de ser muy inteligente, pierde muy poco pelo.

Schnauzer : ya sea en versión miniatura, mediana o gigante, el schnauzer es una raza con pelaje duro que no se cae fácilmente. También necesita grooming frecuente, pero no es un gran soltador de pelo.

Xoloitzcuintle: esta raza mexicana ancestral, en su versión sin pelo, es una de las opciones más evidentes para quienes buscan un perro que no deje rastro alguno de pelaje.

Cabe destacar que el hecho de que un perro no suelte pelo no significa que no necesite cuidados. Los cortes periódicos, la limpieza de oídos, el recorte de uñas y el cepillado siguen siendo esenciales para mantener su bienestar.

Otros factores a tener en cuenta

La muda no solo está determinada por la raza. Elementos como el clima, la dieta y la salud general del animal pueden influir notablemente. Ustedes pueden notar que un perro cambia su patrón de muda al pasar de una ciudad fría a una cálida, o si sufre un cambio hormonal (como la esterilización). Asimismo, una alimentación balanceada, rica en ácidos grasos y proteínas, puede reducir la caída excesiva del pelo.

Si bien algunas razas son naturalmente más limpias en términos de muda, todas requieren compromiso y cuidado. Antes de adoptar, es importante evaluar no solo el nivel de pelo que un perro puede soltar, sino también el estilo de vida de quien lo recibe. Un buen ajuste entre las necesidades del animal y las capacidades del hogar es clave para una convivencia armoniosa y duradera.

