¿Cuáles son los perros que deben llevar bozal en Colombia?

Los perros de manejo especial tienen estas condiciones en la ley para así proteger la integridad de las personas, la sanidad pública y, por supuesto, el bienestar del animal. De acuerdo a la Ley 746 de 2002, existen razas específicas y otras características que sitúan a los caninos en esta lista. Debe saber que la tenencia de estos animales debe venir con un registro para que la alcaldía de su municipio incluya al perro en el censo y le otorgue el respectivo permiso.

¿Qué razas de perros deben usar bozal?

Los caninos de manejo especial o potencialmente peligrosos, deberán emplear la utilización bozal y correa en los ascensores y zonas comunes de propiedades horizontales y/o conjuntos residenciales, así como en la vía pública, lugares abiertos a otras personas y el transporte público si se permite.

Esta es la lista de las razas que deben utilizar bozal, se deben sumar también sus cruces e híbridos.

American staffordshire terrier

Dullmastiff

Doberman

Dogo argentino

Dogo de burdeos

Fila brasilero

Mastín napolitano

Bull terrier

Pitbull terrier

American pitbull terrier

Presa canario

Rottweiler

Staffordshire terrier

Tosa japonés

Asimismo, los ejemplares que hayan tenido episodios de lesiones o ataques a personas u otros perros, además de los caninos que han sido adiestrados para el ataque y la defensa, deberán ser considerados como perros de manejo especial.

¿Cómo es el registro de los perros de manejo especial?

Para la correcta tenencia de estos animales es necesario, como habíamos dicho anteriormente, hacer el registro del canino en el censo de perros de manejo especial y tener el respectivo permiso, que es dado por la alcaldía correspondiente a su zona de vivienda.

Al iniciar el registro de su animal debe entregar la siguiente información:

Nombre del perro. Identificación y lugar de residencia del propietario. Una descripción que contemple las características físicas del ejemplar y que hagan posible su identificación. El sitio habitual de residencia del perro, especificar si está dedicado a vivir con seres humanos o si será dirigido a la protección, asistencia u otra tarea particular. Póliza de responsabilidad civil extracontractual La autoridad de cada municipio puede exigir otros documentos como el carnet de vacunación del canino, fotografías del perro e incluso del propietario.

Tenga en cuenta que las personas que deban hacerlo y que no realicen el registro de su mascota en el censo, y no tengan el permiso, podrán ser sancionadas con una multa de hasta 15 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV), y el animal será decomisado. Además, si el perro no lleva la correa o el bozal, la multa será de 5 y 10 de estos salarios, respectivamente.

Debe saber que si un perro de manejo especial ataca a otra mascota, el propietario será sancionado con una multa de hasta 2 salarios mínimos mensuales (SMMLV) y tendrá que pagar todos los daños causados a la mascota. Si el canino reincide en el ataque, será decomiso y tendrá un sacrificio eutanásico. Si el ejemplar ataca a una persona dejándole lesiones permanentes, también será decomisado y sacrificado por la autoridad encargada.

