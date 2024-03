¿Cuánto puede tardar un perro en volver a casa?

Si el perro no responde después de llamarlo y explorar posibles escondites, resulta esencial empezar a buscar en el vecindario o la zona donde se extravió. Foto: Freepik

Múltiples dueños de mascotas experimentan la pérdida de sus compañeros peludos y se encuentran completamente desorientados acerca de las estrategias que pueden emplear para recuperarlos.

Si una mascota se ha extraviado, es necesario mantener la calma y proceder con rapidez. Iniciar la búsqueda de su mascota lo más pronto posible incrementa significativamente las posibilidades de recuperarla.

Por ello, es recomendable revisar lugares habituales que suele frecuentar el perro. Antes de notificar a todo el vecindario sobre la pérdida de la mascota, resulta crucial verificar que el animal no esté descansando en algún rincón. Esto significa que podría estar oculto o reposando en sus lugares preferidos. Es recomendable colocar su comida favorita en la puerta de su casa, lo que puede ser una táctica eficaz para determinar si está cerca.

Si el perro no responde después de llamarlo y explorar posibles escondites, resulta esencial empezar a buscar en el vecindario o la zona donde se extravió. Por ello, se debe asegurar que los vecinos estén al tanto de la situación para obtener su colaboración en la búsqueda o para que le informen si la ven.

También se pueden utilizar redes sociales, para explorar grupos de mascotas perdidas en plataformas como Facebook o WhatsApp. En estos grupos, se comparte información sobre mascotas encontradas. Publicar un mensaje solicitando ayuda, adjuntando una foto, un número de contacto, el nombre de la mascota y el lugar donde fue vista por última vez, puede ser efectivo.

Existen sitios web de mascotas perdidas en línea que sirven para registrar animales, proporcionando información de contacto. Esto permitirá alertar a más personas sobre la situación. También es recomendable visitar refugios de animales de manera regular, por lo que es esencial acudir personalmente a diversos refugios de animales locales, ya que algunos pueden ser difíciles de describir por teléfono.

Del mismo modo, se pueden colocar carteles de “mascota perdida”, utilizando fotos de los animales. Se pueden distribuir señales junto con varias fotografías en su vecindario o localidad.

Según menciona el portal Pet Life, es probable que los canes extraviados regresen a su hogar en cuestión de horas, o incluso, días. No obstante, no existen garantías de un tiempo exacto, ya que los dueños desconocen qué tan lejos pudo haber llegado el animal, ni el motivo por el cual escapó. Por ello, algunos canes nunca vuelven a su casa.

En diversas ocasiones, han existido relatos de un perro perdido que emprende un asombroso viaje de regreso a casa. Un ejemplo destacado es el de Pero, un canino ovejero que recorrió más de 380 kilómetros en Gales para reunirse nuevamente con Alan y Shan James, sus dueños. A pesar de haber transcurrido dos semanas desde su escapada de la granja donde lo dejaron, finalmente logró regresar.

¿Cómo lo logró? Descubrimientos científicos en los últimos años han revelado que los perros utilizan el campo magnético de la Tierra como guía para desplazarse y orientarse, llevándolos de vuelta a lugares familiares o seguros. Este fenómeno opera como una suerte de brújula interna impulsada por su agudo sentido del olfato y la memoria visual del paisaje.

La investigación sobre esta fascinante capacidad inició en 2013, cuando los científicos de BMC observaron que los perros adoptaban una posición particular al defecar u orinar, orientándose de manera norte-sur. Este comportamiento llevó a la hipótesis de que los perros podían percibir el campo magnético terrestre.

Para verificar esta teoría, se utilizaron dispositivos GPS para rastrear los movimientos de canes entrenados en la búsqueda de presas en bosques de difícil acceso. Los resultados confirmaron la existencia un supuesto “sexto sentido” en los caninos, al que se llamó magnetorrecepción.

Siete años después del descubrimiento inicial, el equipo científico recopiló evidencia que respalda la idea de que los canes utilizan una brújula interna para orientarse. Al soltar a perros de búsqueda en terrenos desafiantes, algunos retornaron por la misma ruta, mientras que otros optaron por una nueva, guiándose por un eje norte-sur durante unos 20 metros antes de seleccionar su camino de vuelta.

BMC denominó este fenómeno como el “recorrido de la brújula” y lo explicó como un proceso de recalibración de la brújula interna, comparándolo con un sistema de navegación en un automóvil que necesita unos segundos para determinar la ubicación. Los perros que llevaron a cabo esta “carrera con brújula”, regresaron de manera más eficiente a sus dueños que aquellos que no la realizaron.

Cabe destacar que esto no implica que los perros no utilicen otros sentidos, como la audición, la visión y el olfato para ubicarse. Jacqueline Boyd, profesora de Ciencia Animal de la Universidad de Nottingham Trent, sostiene que los perros no dependen de un solo mecanismo, sino que emplean múltiples sentidos y experiencias simultáneamente. En distancias cortas, pueden visualizar puntos de referencia, mientras que para viajes más largos, es probable que utilicen un sistema de navegación más elaborado.

