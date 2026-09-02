Cucaya, la única perrita que se salvó de ser lanzada al río, busca con urgencia un hogar

Cucaya superó un difícil inicio de vida y ahora busca una familia responsable que la integre en sus proyectos. Foto: llenandobarriguitasbaq

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Cucaya, una pequeña sobreviviente rescatada junto a su madre Magdalena, se encuentra lista para integrarse a un nuevo hogar tras superar un difícil inicio de vida en una zona donde existe la trágica práctica de arrojar a las hembras al río.

Gracias al apoyo de la comunidad y a la intervención oportuna de sus rescatistas, la cachorra logró librarse de ese destino y recibir toda la atención médica requerida para su plena recuperación.

Su situación es de extrema urgencia, pues solo cuenta con hogar de paso hasta este 4 de septiembre, por lo que resulta importante encontrarle una familia definitiva antes de que se venza este plazo.

Para postularse a la adopción, los interesados deben ser mayores de 25 años y contar con plena estabilidad laboral, económica y emocional. Es indispensable que el adoptante garantice que Cucaya estará incluida en todos los planes y proyectos a largo plazo, sin importar el tamaño que alcance al crecer, además de disponer del tiempo, la paciencia y el amor necesarios para educarla con respeto.

Asimismo, se requiere máxima responsabilidad para cumplir de forma puntual con su esquema de vacunación, manteniendo la restricción de no sacarla a pasear hasta que las dosis estén completas.

Finalmente, por criterios de la organización, no se evaluarán solicitudes de familias con niños menores de 15 años ni de personas que residan en barrios con sobrepoblación animal. Quienes cumplan con todos los requisitos y deseen brindarle una oportunidad pueden comunicarse de inmediato para iniciar el proceso.

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