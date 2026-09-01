Currito fue devuelto 30 minutos después de ser adoptado: esta fue la triste razón

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El proceso de adopción de un animal viejo requiere una dosis alta de empatía y paciencia, virtudes que resultaron inexistentes en el caso de Currito, un perro de 10 años que fue devuelto al albergue tan solo media hora después de haber sido entregado a su nueva familia. La razón del abandono inmediato fue un escape de orina, una reacción habitual en un animal mayor que enfrenta un entorno desconocido.
Currito padece un deterioro físico propio de su edad: ve poco, oye con dificultad y se desorienta con facilidad. Tras llevar un año y medio viviendo en un refugio, la oportunidad de tener un hogar duró apenas 30 minutos, tiempo suficiente para que los adoptantes determinaran que el animal no era apto para su hogar, ignorando el periodo básico de adaptación que requiere cualquier rescate.
Este caso reabre el debate sobre la falta de preparación y compromiso de quienes deciden adoptar animales sénior. Actualmente, organizaciones de protección animal buscan para Currito una familia definitiva o una casa de acogida temporal que entienda los cuidados y accidentes propios de un perro mayor, y que esté dispuesta a ofrecerle la tranquilidad que no ha podido encontrar en el albergue.
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