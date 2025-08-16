De la calle al refugio: la misión de Casa de Lobos con los perros abandonados

En Casa de Lobos, más de 200 perros rescatados del maltrato y el abandono esperan una segunda oportunidad. Diana, su fundadora, abrió este refugio en Cundinamarca con la misión de darles techo, alimento y cariño, pero la labor no es fácil: se necesitan más de tres toneladas de comida al mes para sostenerlos. Con emprendimientos sociales, adopciones, apadrinamientos y la solidaridad de la gente, esta fundación sigue adelante.