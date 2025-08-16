No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
16 de agosto de 2025 - 08:23 p. m.

De la calle al refugio: la misión de Casa de Lobos con los perros abandonados

En Casa de Lobos, más de 200 perros rescatados del maltrato y el abandono esperan una segunda oportunidad. Diana, su fundadora, abrió este refugio en Cundinamarca con la misión de darles techo, alimento y cariño, pero la labor no es fácil: se necesitan más de tres toneladas de comida al mes para sostenerlos. Con emprendimientos sociales, adopciones, apadrinamientos y la solidaridad de la gente, esta fundación sigue adelante.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

