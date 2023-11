Denuncian que hombre apuñaló a una perra mientras dormía: murió a raíz de la herida

Los familiares de Mía piden que las autoridades investiguen el caso. Foto: Elker Velásquez

Elker Velásquez denunció la muerte de su perrita Mía en el barrio La Vorágine, en Inírida, Guainía. El hombre compartió en sus redes sociales un video en donde se ve como un sujeto – de quien se desconoce la identidad – va caminando y cuando ve a Mía durmiendo en la calle, saca un arma de su bolsillo y la apuñala.

El animal empieza a ladrar del dolor y se dirige a la casa de su dueño, donde, lamentablemente, muere. “Un cruel y desalmado personaje mató anoche a nuestra mascota. Sin reparo alguno y sin ningún motivo decidió acabar con su vida. Un ser inofensivo y que solo daba amor a nuestro hogar, se nos va por un tipo de esos que no le aportan nada a la sociedad y que en vez de eso genera miedo, inseguridad y zozobra”, dijo Velásquez.

El hecho ocurrió el pasado 20 de noviembre, a las 11:23 p.m. Velásquez, en conversación con el periódico El Morichal, aseguró que escuchó el ladrido de dolor de su mascota y salió a ver qué pasaba. Ahí fue cuando la encontró acostada y sangrando. Su primer pensamiento fue que la habían atropellado, pero cuando la fue a revisar, se dio cuenta de la herida que tenía en su cuerpo. Intentó llevarla al veterinario, pero la perrita no aguantó y murió.

Mía tenía dos años y acababa de dar a luz a cinco cachorros. “Nuestra mascota estaba amamantando y de vez en cuando salía a tomar aire fresco, ella entraba y salía, fue en cuestión de segundos que todo ocurrió”, dijo Lucia Piloto en redes sociales.

En el video, que fue registrado por una cámara de seguridad al frente de la casa de Velásquez, no se ve bien al hombre. Por eso, la familia pide ayuda a las autoridades para que investiguen el caso y no se repita.

“Una persona de esas deberían estar en la cárcel”, “Qué ser humano tan inhumano, el perrito no le estaba haciendo nada, no tenía motivos para matarlo, qué rabia y qué impotencia con personas así”, “Eso no se le hace a nadie, menos a un animalito que estaba dormido”, son algunos de los comentarios de los usuarios en redes sociales.

Recuerde que el maltrato animal es un delito en Colombia. Usted puede denunciar estos casos llamando a la línea 122 o a la línea nacional gratuita 018000919748. Si está en Bogotá, puede hacerlo al 5702000 (opción 7).

