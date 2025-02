Denuncian que niña de 2 años fue atacada por un pitbull en Bucaramanga

Vecinos del sector aseguran que este no es el primer accidente protagonizado por el perro. Foto: Pexels

En un lamentable suceso ocurrido en el barrio Alfonso López de Bucaramanga, una niña de dos años fue gravemente herida tras ser atacada por un perro pitbull.

El incidente tuvo lugar cuando la menor caminaba frente a la vivienda del animal, que, tras sacar su cabeza a través de la reja, la mordió en el rostro, causándole heridas que requirieron intervención quirúrgica.

José Rodríguez, familiar de la niña, le dijo al canal RCN que el animal le desgarró el labio. La menor fue sometida a cirugía y se encuentra en proceso de recuperación. Los padres de la pequeña han anunciado acciones legales contra los responsables del perro, exigiendo justicia por las lesiones sufridas por su hija.

Vecinos del sector aseguran que este no es el primer incidente protagonizado por el can, quien, según sus testimonios, ya ha intentado atacar a otros habitantes. Sin embargo, las autoridades afirman que, al no existir denuncias formales previas, no han podido tomar medidas al respecto.

Tras el ataque, las autoridades impusieron un comparendo a la familia del perro. No obstante, debido a que el animal se encontraba dentro de su propiedad al momento del incidente, no se han tomado medidas adicionales.

Este lamentable suceso pone de manifiesto la necesidad de tomar medidas preventivas y de tenencia responsable de animales, especialmente aquellos considerados de razas de manejo especial. Es fundamental que los propietarios garanticen la seguridad de las personas y eviten que representen un peligro para la comunidad.

