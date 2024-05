Denuncian que perrita recibió un choque eléctrico tras pisar un charco en Bogotá

Aunque la mascota no resultó con lesiones de gravedad tras la descarga eléctrica, sí quedó bastante asustada y adolorida. Foto: Pixabay

La creadora de contenido bogotana, Sarah Harb, denunció recientemente a través de un video publicado en su cuenta de TikTok (@itsme_sarrr) que su perrita recibió una fuerte descarga eléctrica cuando caminaba por el sendero peatonal del parque de la 93, un lugar turístico ubicado en la localidad de Chapinero, al norte de la ciudad.

“Fui al parque de la 93 con mi mamá y mi perrita, pero empezó a llover, entonces decidimos refugiarnos en uno de los negocios hasta que escampó y luego nos devolvimos caminando a la casa. Pero, en frente del Crepes & Waffles de helados, sobre la acera o sendero peatonal, de la nada, mi perrita empezó a llorar demasiado, revolcarse y dar vueltas (en círculo). Mi mamá y yo no entendíamos qué estaba pasando”, relató Sarah.

Según contó la joven, algunas personas que se encontraban cerca del lugar les dijeron que retiraran a la perrita inmediatamente del lugar. “Cuando ya por fin la corrimos y se mantuvo en pie sobre el tramo de andén que estaba seco, nos explicaron que justo en frente, en el sendero peatonal, hay un choque eléctrico o algo pasa con la energía en esa zona”, explicó Sarah.

La joven manifestó que aunque su mascota no resultó con lesiones de gravedad tras la descarga eléctrica, sí quedó bastante asustada y adolorida. “Los humanos no llegamos a sentirlo porque tenemos zapatos, pero ellos sí”. Lo más preocupante de la situación es que esta no sería la primera vez que un caso como estos ocurre en esta zona.

De acuerdo con Sarah, quien se puso en contacto con los residentes y trabajadores de la zona, el problema se ha reportado en distintas oportunidades “a la Alcaldía, a la empresa de energía, pero no han hecho nada. Por eso, hago una denuncia pública para que tomen acciones concretas en frente del Crepes de helados de la calle 93, porque hay algo mal con la electricidad y están electrocutándose todos los perritos que pasan por ahí cuando la calle está mojada, en todo el tramo que es de ladrillos”.

Algunos usuarios de TikTok también comentaron casos en este mismo lugar de Bogotá donde sus mascotas se vieron afectadas: “Jack, mi perrito, se ha electrocutado varias veces y siempre teme pasar por ahí”, “Pasé por lo mismo con mi perrita, pero no sabía por qué”, “Me pasó lo mismo. Mi perrita lloraba y saltaba desesperada. Esto es muy grave”, “Mi perrita también le pasó. No entiendo por qué no han puesto letreros de advertencia”, fueron algunos de los comentarios.