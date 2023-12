Denuncian que perro permaneció encerrado varias horas en bodega de Avianca

A través de las redes sociales se dio a conocer un presunto caso de maltrato animal por parte de la aerolínea colombiana. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

En las últimas horas, a través de las redes sociales, se dio a conocer un presunto caso de maltrato animal por parte de la aerolínea colombiana Avianca. El hecho fue denunciado públicamente por Daniela Araújo, cuidadora del canino, quien manifestó por X (antiguamente Twitter) que su mascota permaneció encerrada durante varias horas en una bodega de avión, sin recibir ningún tipo de alimentación y sin la posibilidad de realizar sus necesidades básicas.

De acuerdo con Araújo, la aerolínea le había confirmado previamente que su perro Lulo podía viajar con ella en la cabina del avión en un vuelo desde Bogotá hasta Pasto. Sin embargo, el día del viaje, le notificaron que la mascota debía viajar en la bodega. La situación empeoró cuando le informaron que tampoco podría ir en esa parte de la aeronave y que la única alternativa era un vuelo al día siguiente.

Lo que sería un viaje corto, se convirtió en un trayecto de varias horas en las cuales el perro, al parecer, estuvo encerrado. Pese a sus intentos porque su mascota estuviese en mejores condiciones, la usuaria informó que no lo logró. “Hubo retrasos en los vuelos, me tuvieron que poner en otro avión y desde las 6 de la mañana Lulo está en las bodegas de Avianca. Nunca lo enviaron de Bogotá a Pasto, sigue allá. Llegó mi maleta, pero Lulo no. Me dicen que no le pueden dar comida por políticas de la empresa. Qué no le pueden dar agua por política de la empresa. Qué no lo pueden sacar a hacer sus necesidades, por política de la empresa. Y que solo puede viajar hasta el día de mañana a las 9 de la mañana. Es decir, va a estar 27 horas sin comer, sin beber, sin hacer sus necesidades, y solo, a oscuras en la bodega de un avión. No autorizan que alguien lo lleve, no autorizan una guardería, no autorizan alimentarlo. No me resuelven, no me dan opciones”, escribió la ciudadana en X.

El hecho, que causó indignación en redes sociales, creó una alta presión para Avianca, quien respondió prometiendo atención y adelantando el vuelo de Lulo. Aparentemente, el perro viajó este sábado desde las 6:30 a.m y ya se encuentra en casa. Además, la empresa colombiana informó que el canino se encontraba cuidado de la mejor manera, postura que Araújo contradijo.

Al conocer la denuncia, la periodista Alejandra Giraldo, conocida por defender los derechos de los animales, no se quedó atrás y utilizó sus redes sociales para referirse al tema. “Qué desastre. No puede ser esto, lo van a matar, dios mío, Avianca, por favor un poquito de sensibilidad”, indicó la presentadora.

