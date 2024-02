Desesperado por salud de su mascota, hombre paga rescate a extorsionistas en Bogotá

El propietario quedó perplejo al descubrir que el can ya no se encontraba en Chapinero, sino en Marsella, aproximadamente a media hora en carro de su ubicación. Foto: Unsplash

Ricardo Arango, propietario de su perrito Vicente, fue víctima de un robo perpetrado por delincuentes en la localidad de Chapinero, en Bogotá, mientras su mascota era paseada por una cuidadora contratada por él. El ciudadano recibió la impactante noticia mientras se encontraba en su oficina, enterándose de que dos ladrones se llevaron a su mascota.

Según informó Noticias Caracol, inmediatamente después del hecho, inició la búsqueda a través de redes sociales, pero los criminales exigieron una suma de dinero a cambio de la devolución de su fiel amigo. No obstante, volvieron a robarle. “Pensé que estaba tratando con alguien que tenía buenas intenciones de devolverme a Vicente, así que consigné 500 mil pesos, pero también me robaron esa cantidad”, afirmó el dueño.

“Normalmente, Vicente es paseado por una persona dedicada a este servicio. En un momento de descuido, dos individuos aprovecharon la situación para arrebatar al perro”, compartió el propietario con Ojo de la Noche.

Noticias Caracol afirmó que monitorearon el collar de Vicente equipado con GPS. El propietario quedó perplejo al descubrir que el can ya no se encontraba en Chapinero, sino en Marsella, aproximadamente a media hora en carro de su ubicación. Esta situación llevó a Ricardo a la conclusión de que el can fue trasladado al área.

No obstante, al llegar al sector en Bogotá que indicaba el GPS, los propietarios del inmueble no permitieron el ingreso de Arango, perdiendo así la pista de mascota. En la actualidad, la búsqueda de Vicente se torna desesperada, ya que el can enfrenta problemas en su pierna izquierda que requieren tratamiento urgente. Además, necesita medicamentos para controlar enfermedades renales que agravan su condición.

