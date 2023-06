Día Mundial de llevar al perro al trabajo: historia, beneficios y recomendaciones

En esta jornada los empleados pueden disfrutar de la compañía de sus mascotas. Foto: Pixabay

Este miércoles, 21 de junio, se celebra el Día Mundial de llevar al perro al trabajo (Take your dog to work day), una jornada en la que los empleados pueden disfrutar de la compañía de sus mascotas en la oficina.

De acuerdo con Pet Sitters, una organización internacional educativa para cuidadores de mascotas profesionales, esta iniciativa nació a finales de los años noventa en el Reino Unido, cuando los psicólogos detectaron un fenómeno bien peculiar: la adopción de perros se hizo frecuente en Inglaterra y esto trajo, como consecuencia, el incremento del malestar de los trabajadores por pasar largas jornadas lejos de sus mascotas.

Para remediarlo se creó un día en el que los trabajadores pudieran llevar a la oficina a su animal de compañía. La primera fecha de esta práctica fue el 24 de junio; sin embargo, tiempo después se definió que se celebraría el 21 de junio de cada año. Esta iniciativa se ha ido extendiendo poco a poco a otros países del mundo, incluido Colombia, por los beneficios que trae para el ambiente laboral.

Según la asociación sin ánimo de lucro Perrotón España, la presencia de los perros en los espacios laborales disminuye el estrés, ayuda a regular la tensión arterial, mejora la eficiencia, la productividad y estimula la creatividad. Además, aumenta la interacción entre los oficinistas y motiva la comunicación entre los trabajadores, fomentada por la creación de conversaciones y las ganas de compartir anécdotas y curiosidades.

Este día también tiene un énfasis en la adopción de mascotas. Con su celebración se busca generar conciencia sobre la importancia de las mascotas en la vida cotidiana, en particular de los perros.

Cabe destacar que, aunque se trata de una celebración mundial, cada compañía está en la posibilidad de acoplarse o no a esta iniciativa.

En el marco del Día Mundial de llevar al perro al trabajo, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) dio una serie de recomendaciones para que esta fecha sea muy especial tanto para las personas, como para los peludos.

Antes de llevar a tu animal de compañía al trabajo, recuerda que es muy importante conocer si le es fácil relacionarse con otros animales y con personas.

Debes tener en cuenta que en el recinto habrá todo tipo de personas, qué quieren o no a los animales. Por eso te recomendamos estar siempre pendiente de tu animal de compañía.

Debes garantizar que tu animal de compañía esté en óptimo estado de salud, con vacunación y desparasitación al día.

Lleva el kit completo de elementos para su cuidado : alimento y agua con sus respectivos recipientes, toallas húmedas, bolsas para excretas, cobija, correa y bozal en caso de ser un canino de manejo especial.

Ten en cuenta las condiciones de cada lugar de trabajo, conoce los espacios de dispersión disponibles y sigue las indicaciones de cada espacio para así tener un día laboral feliz al lado de tu animal de compañía.

🐶 Hoy en el Día Mundial de llevar a tu perro al trabajo, queremos darte algunos tips para tener en cuenta para que este día sea muy especial para ti y tu mejor amigo. pic.twitter.com/XMH8Oo10Ej — Protección Animal Bogotá (@AnimalesBOG) June 21, 2023

