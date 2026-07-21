Día Mundial del Perro: estas son algunas formas de ayudar a los animales más vulnerables

Existen diferentes acciones que pueden contribuir a mejorar la vida de los perros en situación de vulnerabilidad, desde realizar donaciones hasta apoyar campañas de esterilización y promover adopciones responsables. Foto: Getty Images - Lysandra Cook

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Cada 21 de julio se conmemora el Día Mundial del Perro, una fecha que busca reconocer el vínculo que existe entre los seres humanos y estos animales, pero también llamar la atención sobre una problemática que persiste en diferentes países, como es el abandono y la falta de hogares para millones de perros.

De acuerdo con estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cerca del 70 % de los perros que existen en el mundo no tienen un hogar. En Colombia, distintas estimaciones señalan que entre dos y tres millones de perros viven en las calles, aunque la cifra puede variar debido a la falta de censos actualizados y a factores como la reproducción no controlada y la ausencia de esterilización.

A esta problemática se suman los animales que permanecen en refugios, fundaciones y hogares de paso mientras esperan una familia.

En este contexto, el Día Mundial del Perro se convierte también en una oportunidad para recordar que ayudar no necesariamente implica adoptar. Existen diferentes acciones que pueden contribuir a mejorar la vida de los animales en situación de vulnerabilidad, desde realizar donaciones hasta apoyar campañas de esterilización y promover adopciones responsables.

Donar alimento, apoyar refugios y contribuir a la esterilización

Una de las necesidades más frecuentes de las fundaciones y rescatistas que trabajan con animales abandonados es el acceso permanente a alimento y atención veterinaria. Por eso, las donaciones de comida, medicamentos o recursos económicos pueden representar un apoyo fundamental para quienes atienden a decenas o incluso cientos de animales.

Además, la esterilización es una de las principales herramientas para prevenir la reproducción no controlada y el aumento de animales que terminan en las calles. Apoyar estas jornadas o llevar a los animales de compañía a procedimientos de esterilización contribuye a reducir, a largo plazo, la cantidad de perros y gatos que nacen sin contar con un hogar.

Adoptar es una decisión para toda la vida

Otra de las formas más importantes de ayudar es la adopción. Sin embargo, adoptar no debe ser una decisión impulsiva ni una respuesta a una tendencia en redes sociales. Recibir un perro en casa implica asumir un compromiso que puede extenderse durante muchos años y que incluye gastos de alimentación, atención veterinaria, vacunación, educación, tiempo y compañía.

Las jornadas de adopción responsables suelen realizarse en alianza con fundaciones y organizaciones que evalúan las condiciones de los posibles adoptantes y el perfil de cada animal.

Las redes sociales pueden ser puertas a una segunda oportunidad

Las plataformas digitales también se han convertido en una herramienta para visibilizar a perros que necesitan ayuda. En TikTok, por ejemplo, las etiquetas relacionadas con perros reúnen millones de publicaciones y han permitido que historias de animales rescatados lleguen a miles de personas.

El contenido relacionado con adopción también ha encontrado una audiencia importante. A través de videos, fotografías y relatos sobre animales rescatados, algunos creadores y organizaciones han logrado conectar a perros que necesitaban una familia con personas interesadas en adoptar.

En algunos casos, las redes sociales han permitido mostrar la transformación de animales que fueron encontrados en condiciones de abandono, con enfermedades o heridas, y que después de recibir atención veterinaria lograron recuperarse y encontrar un hogar.

Sin embargo, la responsabilidad también es fundamental en este tipo de procesos. La difusión de un perro en redes puede ayudar a encontrarle una familia, pero los procesos de adopción deben realizarse con cuidado. Es necesario verificar las condiciones del hogar, la disposición de la familia y su capacidad para asumir el compromiso de cuidar al animal durante toda su vida.

El Día Mundial del Perro es, entonces, una fecha para celebrar el cariño, la lealtad y la compañía que estos animales ofrecen, pero también para recordar que millones de ellos siguen esperando una oportunidad.

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