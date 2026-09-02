Dio a luz en la calle y sus crías murieron a su lado: Banana busca el hogar que nunca tuvo

Tras sobrevivir al abandono y salvar a sus cachorros, Banana sigue esperando a la familia que la elija para siempre. Foto: PATITAS DE LA PROTESTA

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La historia de Banana es un testimonio de resiliencia y de la incansable lucha por la supervivencia. Hace un tiempo, durante una jornada de alimentación en una zona de invasión de Ciudad Bolívar, integrantes de la fundación Patitas en protes hallaron a la perrita en condiciones sumamente críticas. Acababa de dar a luz y varios de sus cachorros ya habían fallecido a su lado sin que sus antiguos tenedores lo notaran. Pese al dolor y al deterioro de su salud, Banana continuaba haciendo todo lo posible por proteger y sacar adelante a las crías que aún sobrevivían.

Ante el riesgo, la fundación intervino para rescatarla junto a sus pequeños. La recuperación no fue sencilla, los cachorros se contagiaron de moquillo y Banana presentaba severos problemas en la piel.

Gracias a un esfuerzo constante, el cuadro de moquillo fue superado con éxito y, con el paso del tiempo, cada uno de sus hijos fue adoptado en hogares definitivos. Sin embargo, tras cumplir su labor de madre y sanar de sus heridas, Banana quedó a la espera de correr con la misma suerte.

Actualmente, Banana tiene aproximadamente cuatro años, es de tamaño pequeño y cuenta con su esquema de vacunación completo, desparasitación y esterilización. Quienes la conocen la describen como una perrita maravillosa, extremadamente consentida, amorosa, juguetona y muy cercana con las personas.

Tras haber superado la indiferencia y el sufrimiento de su pasado, solo le resta encontrar una familia dispuesta a ofrecerle el amor y la estabilidad que tanto merece.

Las personas interesadas en iniciar el proceso de adopción pueden comunicarse directamente con Patitas en protes. Es importante tener en cuenta que la fundación evalúa minuciosamente el lugar de residencia de los postulantes con el fin de evitar zonas con altas tasas de sobrepoblación animal (como Soacha, Usme, Bosa o Ciudad Bolívar), garantizando así el mayor bienestar posible para Banana en esta nueva etapa de su vida.

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