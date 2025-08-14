🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱
14 de agosto de 2025 - 09:58 p. m.
Diversión sin límites: piscinas, laberintos y más para su perro en Expopet 2025
En Expopet 2025, Jeison Botero, conocido como Jei Eldelosperros, presenta la Escuela de la Felicidad Canina: un recorrido sensorial con atracciones como la piscina de olfato más grande del país, el túnel de la valentía y el laberinto de vínculo humano-canino. Una experiencia para tener perros más felices, valientes y conectados con sus familias.
