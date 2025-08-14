Diversión sin límites: piscinas, laberintos y más para su perro en Expopet 2025

En Expopet 2025, Jeison Botero, conocido como Jei Eldelosperros, presenta la Escuela de la Felicidad Canina: un recorrido sensorial con atracciones como la piscina de olfato más grande del país, el túnel de la valentía y el laberinto de vínculo humano-canino. Una experiencia para tener perros más felices, valientes y conectados con sus familias.