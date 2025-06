Dos perritas adoptadas y devueltas en menos de dos meses por una razón injusta

ADOPTADAS Y DEVUELTAS 💔😠 Primero a Atenea, luego a su hermanita Venus. Antonia también fue rechazada después de seis meses. Porque “no se adaptaban”. Porque “ya no podían cuidarlas”. Atenea y Venus son dos negritas tamaño chico muy dulces, tienen un poco de miedo por lo que se buscan todo el tiempo, una adopción conjunta para ellas sería soñada 🥺❤️ Antonia es la marroncita, es tamaño mediana-grande y es adulta. Las 3 se encuentran castradas. Cada "devolución" duele. Cada "devolución" ocupa un lugar que podría haber salvado otra vida. 🆘⚠️ Hoy, en el refugio, no tenemos más lugar. Estamos construyendo nuevos caniles porque ya hay perritos que no tienen dónde dormir. Y mientras tanto, muchos siguen esperando una familia que no los devuelva! Una familia que no los abandone otra vez. Ellas siguen esperando. Ojalá no sea por mucho tiempo más. ╰┈➤ Pedinos el formulario pre adopción y la info que desees por privado! 📝 ¡AYUDANOS INTERACTUANDO! 🙏💕 Un like, un comentario y un compartido puede ayudar a que más rescataditos encuentren su hogar. 🏡🦴 ¡AYUDANOS DONANDO! 💪 ALIAS: PATITASDESANVICENTE 💛 ⚠️ Todas las adopciones de nuestro refugio incluyen un SEGUIMIENTO OBLIGATORIO, cada adoptante acepta mantener contacto con el refugio y una tenencia responsable. SIN EXCEPCIÓN. perros adopcion adopta perritos argentina buenosaires cachorro refugiodeanimales adopcionresponsable