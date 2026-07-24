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El antes y después de Salma, la perrita negra que lleva cuatro años a la espera de un hogar

Salma goza de excelente salud, destaca por su vitalidad y cuenta con un temperamento amable.

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24 de julio de 2026 - 11:00 p. m.
Salma goza de excelente salud, destaca por su vitalidad y cuenta con un temperamento afable.
Salma goza de excelente salud, destaca por su vitalidad y cuenta con un temperamento afable.
Foto: fundacion_tepa
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Luego de cuatro años de permanente cuidado en la Fundación TEPA, Salma continúa a la espera de una familia definitiva. Tras haber superado un pasado marcado por el maltrato y el abandono, la peluda se encuentra totalmente lista para ser adoptada.

La historia de Salma dio un giro cuando una persona la rescató de las calles para brindarle un espacio seguro durante su periodo de gestación. Sin embargo, una vez sus cachorros fueron adoptados, la perrita volvió a quedar desamparada, momento en el cual la Fundación TEPA asumió su custodia y proceso de rehabilitación.

Actualmente, Salma goza de excelente salud, destaca por su vitalidad y cuenta con un temperamento amable. Las personas interesadas en conocerla y brindarle una oportunidad pueden ponerse en contacto con la fundación a través de sus canales digitales para agendar una visita.

Adoptar un animal rescatado no solo transforma la vida de quien recibe una segunda oportunidad, sino que también permite a las organizaciones de protección animal liberar cupos para atender nuevos casos de vulnerabilidad.

Darle un hogar a un perro adulto, como Salma, garantiza integrar a la familia a un compañero con carácter definido, agradecido y listo para adaptarse a la convivencia familiar.

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