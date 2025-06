El auge del perro salchicha y el lado oscuro de las “razas de moda”

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Cuando los animales se convierten en tendencias, también se convierten en víctimas. En los últimos meses, se ha visto cómo las redes sociales han convertido razas de perros como los salchicha en objetos de moda. Los compran por impulso, los regalan como si fueran juguetes, y después, cuando se enferman, crecen o simplemente “ya no son tan tiernos”, los abandonan.

Un caso que sacudió a quienes trabajan en el rescate animal fue el de Milo, un perrito salchicha que fue regalado a una niña en Navidad. Este cachorro duró menos de un mes con su supuesta “familia”, fue víctima de negligencia, y cuando finalmente fue rescatado por la Fundación Adopta Un Buen Amigo Chan, ya tenía un daño neurológico severo. Lastimosamente, no sobrevivió.

Y no, no es un caso aislado. Es lo que pasa cuando los animales se compran como si fueran un celular o una moda de temporada.

En el caso de los perros salchicha, su cuerpo alargado, sus patitas cortas y su carita adorable los convirtieron en el “perrito perfecto” en redes sociales. Lo que ha llevado a una compra masiva e impulsiva. Muchas personas los adquieren sin saber que esta raza es propensa a problemas neurológicos y de columna y que requieren atención médica especial y cuidados constantes.

Los animales no son regalos, no son accesorios y no son contenidos para redes sociales. Son seres vivos, sintientes y vulnerables. Necesitan tiempo, paciencia y compromiso.

Antes de dejarte llevar por el animal que está de moda en redes sociales, hazte estas preguntas con honestidad: ¿Estás realmente dispuesto a cuidarlo toda su vida? ¿A educarlo, a estar presente cuando envejezca o enferme, a brindarle amor y atención cada día?

Desde La Red Zoocial hacemos un llamado urgente a la tenencia responsable. Los animales no son tendencias ni caprichos del momento, son vidas.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱