El perro de Christopher Nolan terminó inspirando su adaptación de La Odisea

El director Christopher Nolan reveló cómo la lectura del pasaje de Argos en La Odisea marcó el rumbo de su adaptación cinematográfica. EFE/EPA/ANDY RAIN Foto: EFE - ANDY RAIN

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El reconocido director de cine Christopher Nolan reveló recientemente cómo la llegada de su mascota y un emblemático pasaje de la literatura clásica influyeron de manera determinante en su decisión de adaptar La Odisea a la pantalla grande.

Durante una entrevista, el cineasta confirmó que el título provisional de la producción fue Charlie’s Tail (La cola de Charlie), en honor a su perro. Nolan compartió que no creció con animales en su hogar y que únicamente adoptó a Charlie cuando sus hijos dejaron la casa para asistir a la universidad. Esta nueva etapa como dueño de una mascota transformó su cotidianidad y su sensibilidad hacia los peludos.

Al revisar el texto homérico para el desarrollo del proyecto, el director se reencontró con la historia de Argos, el fiel perro de caza de Odiseo que esperó el regreso de su amo durante veinte años.

Nolan explicó que la lectura de esa escena, analizada desde su vivencia personal con Charlie, lo conmovió profundamente y se convirtió en uno de los motivos centrales para asumir la dirección de la película.

El cineasta concluyó que, en diversos aspectos, la emotividad de esta gran épica clásica encuentra su núcleo en la lealtad incondicional que solo un perro puede ofrecer.

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