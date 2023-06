Wilson andaba con los niños, pero después se les perdió, asegura Narciso Mucutuy

Este es el dibujo que los niños indígenas hicieron en honor al perro Wilson. Foto: Cortesía

“El perro andaba con ellos, se iba y regresaba otra vez (...) pero ya después se les desapareció”, este es el testimonio que dio Narciso Mucutuy, abuelo de Lesly (13 años), Soleiny (9 años) Tien Noriel (5 años) y Cristin (1 año), quienes se “recuperan satisfactoriamente” tras estar 40 días perdidos en la selva entre el Guaviare y Caquetá.

#OperaciónEsperanza | Los niños, que han vivido su vida en medio de la naturaleza y conservan sus saberes, no sentían miedo en las noches.



labor

Colombia sigue buscando a Wilson. Este pastor belga malinois, de 6 años, se perdió hace tres semanas en la espesa selva mientras buscaba a los cuatro niños indígenas.

La complejidad del terreno, la humedad y las condiciones adversas climáticas hicieron que el canino se desorientara en la zona de búsqueda.

Lesly le contó a su abuelo que Wilson los encontró primero y estuvo con ellos en varias oportunidades. Sin embargo, el perrito se quedaba un tiempo con ellos y luego desaparecía. “La niña me dijo que unos días sí andaba con ellos, pero que después se desapareció y nunca volvió más el perrito”, aseguró Narciso Mucutuy a Semana.

“Como él no podía hablar, pues no le entendían. Él desaparecía y a la media hora o dos horas volvía, y a la media hora volvía y desaparecía, y después ya el perrito Wilson no volvió; tal vez porque los dueños no le entendieron lo que él estaba hablando”, agregó el abuelo al medio anteriormente citado.

Según las Fuerzas Militares, Wilson iba y venía con la esperanza de encontrar a su guía canino y avisarle que ya había encontrado a los cuatro niños. No obstante, y aunque varias unidades vieron al canino en la selva, fue imposible capturarlo.

“Nosotros, un día antes de salir de la selva, alcanzamos a ver al canino a 30, 40 metros. El compañero mío intentó como jugarle, cómo activarlo, cómo llamarlo para ver si venía hacia nosotros, para cogerlo, pero el perro se asustó y salió y se perdió otra vez en la selva”, manifestó Carlos Villegas, miembro de la Defensa Civil, a Blu Radio.

Desde el sábado 10 de junio, más 100 soldados e indígenas están desplegados en la zona de búsqueda para dar con el paradero de Wilson y traerlo sano y salvo a su hogar.

Colombia sigue buscando a Wilson 🐶❤️🇨🇴



Este pastor belga malinois, de 6 años, se perdió hace dos semanas en la espesa selva entre el Guaviare y el Caquetá, mientras buscaba a los cuatro niños indígenas.



¿Qué están haciendo para buscarlo?

Lesly y Soleiny saben que Wilson también está perdido y ellas también confían en que él aparecerá muy pronto y se podrá reunir de nuevo con su guía canino, quien no ha querido salir de la selva y sigue buscando, desesperadamente, a quien fue su fiel compañero por más de 5 años.

Según Lesly, Wilson estaba flaco y siempre era como si estuviera buscando a alguien. Su compañía fue esencial en la selva. De hecho, las niñas mayores hicieron dos dibujos en honor a este héroe canino.

“Eso va a aparecer, porque según nuestra cultura indígena un perro nunca se pierde, siempre tiene que llegar otra vez”, agregó el abuelo a Semana.

Lo mismo aseguró Luis Acosta, coordinador nacional de la guardia indígena. “Es un guardián, un guerrero milenario. Ha mostrado la ruta, el perrito es el ser más dulce que hay, les dio mucha fuerza. Es un guardia más. Es bueno que se esté buscando, es muy importante. Wilson los encontrará, así como encontró a los niños. Wilson significa conexión con la madre tierra. Es un héroe”, dijo a Caracol Televisión.

¡Te esperamos pronto, héroe! 🐶🇨🇴😭



Las Fuerzas Militares siguen buscando a Wilson, un perro rastreador que fue clave en el rescate de los cuatro niños, pero que se extravió en la selva. Su guía canino sigue en la zona y lo busca desesperadamente.https://t.co/rFb8PGR2E6 pic.twitter.com/KxCR5NsNRH — La Red Zoocial (@laredzoocial) June 12, 2023

La Operación Esperanza no termina hasta que Wilson aparezca. Las Fuerzas Militares saben que el perro está vivo y esperan dar con su paradero. Por el momento, le están dejando comida en varias partes para que él tampoco pierda la esperanza de que será encontrado.

