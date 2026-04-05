El rescate viral de un perro se convierte en monumento 10 años después y conmueve al mundo

La escena que conmovió a millones ahora inspira una obra que celebra la unión entre personas. Foto: @fortebankkz

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La historia de un perro que fue rescatado hace 10 años por ciudadanos en la ciudad de Almaty, en Kazajistán, se transformó recientemente en una intervención artística que ha captado la atención en distintas partes del mundo.

La instalación llamada “Unidad” fue impulsada por el banco de Kazajistán ForteBank y se inauguró oficialmente el 22 de marzo, pero su impacto comenzó días antes. Dos jornadas previas al evento, imágenes del montaje empezaron a circular en redes sociales, generando una rápida viralización que cruzó fronteras. La historia se difundió desde Kazajistán hacia países como España, Vietnam, India e incluso Latinoamérica, convirtiéndose en un fenómeno digital incluso antes de su presentación formal.

Según información compartida por ForteBank (@fortebankkz), una sola publicación en Instagram superó los 2 millones de “me gusta”, acumuló más de 36.000 comentarios y cerca de 40 millones de visualizaciones. En total, el alcance orgánico estimado supera los 500 millones de personas en todo el mundo, una cifra notable considerando que la población de Kazajistán ronda los 20 millones de habitantes. De acuerdo con la entidad, la instalación ha logrado un nivel de reconocimiento prácticamente universal dentro del país.

Detrás de la obra hay una historia real que se remonta a 2016, cuando un perro quedó atrapado en un caño en la zona de Sayran. Incapaz de salir por sí mismo, el animal habría permanecido en riesgo de no ser por la intervención de varios transeúntes que, sin conocerse entre ellos, decidieron actuar. Formaron una cadena humana, tomándose de las manos, para lograr alcanzarlo y liberarlo. El momento fue registrado en video y rápidamente se viralizó, acumulando millones de reproducciones y comentarios en distintos idiomas, todos con el mensaje de “la unión hace la fuerza”.

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Años después, ese episodio fue reinterpretado en forma de escultura por el artista Erbosyn Meldibekov, una de las figuras más destacadas del arte contemporáneo en Asia Central. La obra, ubicada en el malecón de Sayran (mismo lugar donde ocurrió el rescate), recrea la cadena humana y permite la interacción directa del público, invitando a los visitantes a integrarse simbólicamente al gesto colectivo.

Desde ForteBank destacaron que la intención del monumento “Unidad” es mantener vivo y siempre recordar ese gesto de humanidad y respeto por los animales. “En su base hay una historia que unió a las personas para salvar una vida. En Forte creemos que lo que uno solo no puede lograr, se hace posible cuando estamos juntos ”, señalaron en sus redes sociales.

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