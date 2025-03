El video de un perro “golpeando sus labios” mientras duerme: ¿qué lo causa?

Perro Foto: charlesdeluvio en Unsplash - charlesdeluvio en Unsplash

La dueña de dos perros en Monroe, Michigan, generó revuelo en redes sociales al compartir un video en TikTok donde se muestra a sus dos labradores retriever haciendo un extraño gesto mientras duermen: golpetean sus labios repetidamente. Un comportamiento que la mujer, identificada como Chelsey Russell, no había observado antes y que la dejó intrigada.

En el video, publicado bajo el nombre de usuario @chelseyalana, se puede ver a los perros, Chester y Bruiser, disfrutando de su descanso nocturno mientras realizan el peculiar sonido. “Mi esposo y yo siempre nos reímos y los imitamos. He intentado buscar en Google por qué los perros hacen esto, pero no he encontrado información clara”, contó Russell. Los comentarios en la publicación no se hicieron esperar, muchos usuarios se mostraron sorprendidos por el sonido, mientras que otros lo encontraron adorable.

“Los comentarios en TikTok fueron divertidísimos”, comentó Russell. “Parece que a la gente o le encanta o lo detesta. A nosotros nos parece encantador”. Sin embargo, el comportamiento de los perros dejó a la dueña con la duda sobre qué lo provocaba, por lo que decidió consultar con veterinarios para obtener respuestas.

¿Por qué los perros hacen esto?

Según la Dra. Leigh Johnston, veterinaria principal en CityVet, este golpeteo de labios es una reacción común cuando están soñando. “Los perros sueñan regularmente y disfrutan de un sueño profundo, al igual que los humanos. Esto es similar a los movimientos faciales o de la boca que las personas experimentan mientras están en el estado de sueño”, explicó Johnston.

Sin embargo, la Dra. Johnston también advirtió que si el comportamiento ocurre cuando el perro está despierto, podría ser indicativo de problemas de salud como náuseas, dolor en la boca, ansiedad o incluso alguna anormalidad neurológica, por lo que sería recomendable consultar con un veterinario.

Por su parte, la Dra. Anna Foster, veterinaria de emergencia en Veterinary Emergency Group (VEG), añadió que el golpeteo de labios también puede ser una señal de incomodidad oral, náuseas, boca seca o deshidratación. “Si el golpeteo es excesivo y se presenta cuando el perro está despierto, los dueños deberían estar atentos a señales de incomodidad, problemas dentales o malestar”, señaló Foster.

Reacciones en las redes sociales

El video de Russell rápidamente se hizo viral, alcanzando más de 3.8 millones de vistas y 274,300 “me gusta” en TikTok. Mientras algunos usuarios disfrutaron del sonido, otros no fueron admiradores. Un usuario comentó: “Me encanta este sonido. Para mí, significa que mi perra tiene el estómago lleno, una casa cálida, seguridad, comodidad y amor. Es su manera de decirme que tiene todo lo que necesita”.

Sin embargo, no todos compartieron la misma opinión. Otros, como el usuario Browneyedsoonergirl, comentaron: “Es uno de los sonidos más molestos a media noche, además de cuando intentan limpiarse a las 2 de la mañana”.

Este fenómeno ha desatado un debate divertido entre los amantes de los perros, dejando claro que, aunque el golpeteo de labios pueda ser una peculiaridad molesta para algunos, para otros es un recordatorio de la seguridad y el confort que sienten sus mascotas mientras descansan.

