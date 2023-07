Ella es Princesa, una perrita que fue atropellada y necesita de su ayuda para recuperarse

La perrita sufre pánico cuando realiza sus necesidades, motivo por el cual los rescatistas tienen la hipótesis de que, posiblemente, era golpeada cuando realizaba sus necesidades, las cuales no podía controlar ni retener. Foto: Princesa perrita

Briggith Alejandra Briceño y sus padres llevan aproximadamente 11 años dedicándose a proteger y cuidar animales. Ellos tienen bajo su cuidado a 26 perros y 18 gatos y se encargan de recogerlos, alimentarlos y conseguirles hogar.

Briggith Briceño se inscribió como proteccionista hace tres años, en la localidad de Puente Aranda, en Bogotá. En un inicio, su labor se basaba en recorrer distintas casas y vecindarios, con el objetivo de esterilizar a los animales de sus vecinos y las personas que conocía. En la actualidad, junto a sus padres, se encarga de rescatar camadas de perros y gatos, que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Actualmente, Briggith y John Florez, ambos rescatistas, se han encargado de cuidar a Princesa, una perrita que sufrió un accidente y fue abandonada por sus dueños. “Los propietarios de Princesa la dejaban ir a hacer sus necesidades sola, en Ciudad Bolívar. En uno de sus paseos, la mascota fue atropellada. A ella la llevaron al veterinario, pero no le realizaron la operación ni el tratamiento. La familia la sacó a la calle”, comenta Briggith Briceño.

Los vecinos comentaron que la perrita lloraba día y noche, afuera de su casa. John Florez, compañero de la rescatista, se apersonó del caso, cogió a la perrita y se la llevó para la casa. “Con ayuda de otra proteccionista, hicimos la primera valoración de la perrita, la llevamos a la veterinaria, no caminaba normal y sufría mucho al hacer popó. Sufrió de un atropellamiento y no estaba haciendo bien sus necesidades”, explica la rescatista.

Después de realizar la radiografía, el diagnóstico no fue alentador: la primera revisión veterinaria mostró que, por sufrir del atropellamiento, no estaba haciendo bien sus necesidades, lo que le estaba generando infecciones y dolor. “Nos recomendaron realizarle una radiografía. El diagnóstico fue muy malo: la perrita sufrió bastantes daños en las vértebras de la parte de atrás, y esto le afectó el colon. Ella no puede aguantar cuando tiene ganas de ir al baño”, comenta Briggith.

Lamentablemente, la perrita sufre pánico cuando realiza sus necesidades, motivo por el cual los rescatistas tienen la hipótesis de que, posiblemente, era golpeada cuando realizaba hacía popó, a pesar de que no podía controlarlo, por las heridas que desarrolló después del accidente. “Es bastante desgarrador ver el temor que siente cuando hace sus necesidades”, comenta ella.

“La operación que necesita no es fácil, y no cualquier veterinario se mide a realizarla. La cadera y la columna deben ser operadas, por lo que el veterinario que la opere debe ser ortopedista. El rango de costo de la operación está entre 3.5 y 4 millones de pesos”, explica la rescatista.

Entre los rescatistas, encontraron en una veterinaria de La Castellana a un veterinario que les dejaría la operación en un millón novecientos mil pesos. “A la perrita se le debe tener hospitalizada entre tres y cinco días después de la operación. Después de esto, se deben comprar medicamentos y demás, para tratar el tema de su colón y las infecciones que sufre”, afirma Briggith.

Los rescatistas realizaron una rifa, que ya jugó. Esto, sumado a las donaciones, han permitido que los protectores de Princesa recolecten dinero para tratarla. “Ahora solo nos faltan 200.000 pesos para la cirugía. La operación será en una clínica de La Castellana, en donde todo es más costoso, y la hospitalización nos sale en 190.000 pesos el día”, explica la protectora de Princesa.

“Debemos revisar cómo reacciona a la cirugía, si su colon queda bien. Este ha sido un caso bastante complejo. Me parece increíble que una familia vea crecer un animal de estos y dejarlo en la calle”, afirma la rescatista.

Actualmente, Princesa cuenta con un hogar de paso. John Florez, el rescatista que se ha encargado de cuidarla, ha pensado en quedarse con la perrita. Por ello, en este momento, Princesa no está buscando un hogar.

Puede donar al Nequi o Daviplata del siguiente número: 311 2484902. Este dinero estará dirigido a la hospitalización y el cuidado de la perrita.

