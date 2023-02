Perrita con una enfermedad terminal corrió en su playa favorita por última vez

Varios asistentes confirmaron que hubo un magnífico cielo azul durante el día, por lo que lo consideraron que fue un bello tributo a la perrita. Foto: Lyn Ireland

Ella, una perrita de 12 años, fue diagnosticada con cáncer oral y luchó con la artritis hasta el final de su vida. Su propietaria, Sarah Keith, quería darle la mejor despedida posible, por lo que publicó un mensaje en sus redes sociales en donde preguntó a otros compañeros de perros si querían acompañarla. Pero nunca se imaginó que otros 30 caninos estuvieran interesados en estar con ella en su viaje. “Fue el mejor día para ella, el peor para mí”, comentó su propietaria.

“Con mucho pesar, tengo que contarles que Ella fue diagnosticada con cáncer oral. La van a poner a dormir el lunes por la tarde. Me encantaría organizar una última caminata con ella el lunes en la playa Fraisthorpe, antes de que haga su último viaje. Ella es una collie, por lo que ama correr con otros perros. Ha sido algo restringida en los últimos años, porque la he intentado proteger del deterioro y desgaste de la artritis. Ahora eso no importa. Por favor, únanse a nosotros en la playa, si pueden, para nuestra caminata, a las 12 pm”, fue el mensaje que escribió Sarah en Facebook.

El lunes 6 de febrero, en horas de la mañana, Sarah se dirigió a la playa Fraisthorpe, ubicada en Yorkshire del Este, Reino Unido. La perrita se divirtió corriendo con sus amigos, 30 perros y 25 propietarios, en las arenas de su playa favorita, horas antes de que la pusieran a dormir.

Los amantes de perros que acompañaron a Sarah y Ella en su última caminata también estuvieron sentimentales. “Al mirar algunas fotos, me di cuenta que el cielo y el sol también fueron un tributo hermoso para Ella. Hubo un magnífico cielo azul” y “corre libre como el viento, Ella”, comentaban usuarios en redes sociales.

De acuerdo con la Asociación Estadounidense de Psicología, el duelo es “la angustia que se experimenta tras una pérdida importante, generalmente la muerte de un ser querido. Este incluye a menudo malestar fisiológico, ansiedad por la separación, confusión, añoranza, obsesión por el pasado y aprensión por el futuro”.

1. Lidiar con el sentimiento de culpa

Todos cumplimos un ciclo en la vida, yo ya cumplí el mío contigo

Cuando nuestros compañeros parten es normal lamentar cosas del pasado. Aun así, es importante manejarlas con atención. Estudios realizados a humanos indican que estas emociones sin tratar pueden comprometer tu salud mental. Asegúrate de reconciliarte con tu mascota.

2. Rituales

Debemos despedirnos, pero recuérdame siempre

Humanos y animales hemos compartido funerales y rituales de despedida hace al menos 14 mil años, según registros arqueológicos. Esta tradición perdura y es apoyada por la ciencia como parte clave en el proceso sanación y transformación de duelo.

3. Grupos de apoyo

Ya no somos solo los dos, haz que crezca la manada

Por lo impactante que es la perdida de una mascota, casi todos tenemos una historia relacionada con estas situaciones. Hablar con otras personas que hayan enfrentado la misma situación puede ayudar en el proceso de sanación.

4. Tener otra mascota

No dejes vacío el espacio que yo ocupaba

“Esa pelota con la que jugábamos, lánzasela a otro amigo cuando toda la familia esté preparada”. Traer a un animal no es una traición a los que se han ido, simplemente es abrir tu hogar a un nuevo amigo.

5. Conmemorar a tu mascota

¿Me extrañas?: Estas algunas de las maneras en que puedes recordarme

● Conmemorar a tu mascota a través de una pieza de arte.

● Realizar servicio para animales abandonados.

● Hacer una galería de fotos y recuerdos.

