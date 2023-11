Elvis, el único perro de un refugio de animales que no fue adoptado

Elvis es una mezcla de american pit bull terrier de tres años. Foto: The Anti-Cruelty Society

La sociedad contra la crueldad, un refugio de animales ubicado en Chicago, Estados Unidos, está buscando un hogar permanente para Elvis, el único perro que no fue adoptado durante un evento reciente. Según la organización sin fines de lucro, Elvis, una mezcla de american pit bull terrier de tres años, fue el único cachorro que no encontró un hogar permanente durante la jornada de adopción llamada “Fall in Love”.

“Conoció a muchos adoptantes potenciales, pero lamentablemente no fue adoptado. ¡Ayúdanos a encontrarle a Elvis una familia a quien amar!”, escribió la fundación en sus redes sociales.

Según la ACS (por sus siglas en inglés), Elvis ha tenido una vida dura, pues en el pasado sufrió fractura de pelvis y otras lesiones. No obstante, es un canino cariñoso y muy juicioso. Los médicos veterinarios dicen que puede ser propenso a sufrir artritis en el futuro y que ha tenido algunos problemas con su oído izquierdo.

“Su sonrisa gigante ilumina cada habitación que entra. Elvis es un acurrucador, así que espera que estés bien renunciando a tu espacio personal. Elvis lo haría mejor como la única mascota en el hogar. Este cachorro feliz está entrenado en bacinal, entrenado en la caja, y también sabe cómo sentarse y acostarse a la orden”, dijo el refugio.

Elvis fue traído originalmente por el equipo de Servicios de Campo como un perro callejero. No apoyaba peso en la pierna trasera y tras tomarle radiografías, los expertos se dieron cuenta de que tenía una fractura de pelvis.

Las personas que estén interesadas en darle un hogar definitivo al canino pueden completar la solicitud de adopción a través del sitio web de La sociedad contra la crueldad o donar dinero para su cuidado.

