En asalto en Bogotá se llevaron hasta la perrita: familia desconsolada pide ayuda

Las cámaras de seguridad registraron el momento del robo, mostrando cómo los delincuentes se apoderaron de varios objetos y, finalmente, huyeron del lugar con la mascota. Foto: Cámaras de seguridad B

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Una familia en el barrio Bosa de Bogotá, vive momentos de desesperación luego de que, en la madrugada del 11 de febrero, un grupo de ladrones irrumpiera en su hogar. Según las autoridades, los delincuentes habrían usado una llave maestra para ingresar a la vivienda, desde donde se llevaron objetos de valor como electrodomésticos, computadoras, televisores y ropa.

Sin embargo, lo que más preocupa a la familia es que, además de los objetos robados, los ladrones se llevaron a su perrita pomerania de dos años, quien padece de una delicada condición de salud.

Las cámaras de seguridad registraron el momento del robo, mostrando cómo los delincuentes se apoderaron de varios objetos y, finalmente, huyeron del lugar con la mascota. Aunque las otras cuatro mascotas de la familia también fueron manipuladas violentamente, afortunadamente no sufrieron mayores daños. Uno de los perros mostró signos de asfixia, pero se encuentra fuera de peligro.

A las 8:00 a.m., cuando uno de los miembros de la familia llegó a la casa, se encontró con la escena del robo. Aunque los vecinos alertaron a la Policía a las 6:00 a.m., las autoridades no acudieron al lugar, sino hasta dos horas después, lo que generó indignación en la comunidad.

Los afectados, junto con los vecinos, han solicitado a las autoridades locales un mayor refuerzo de seguridad en la zona y la instalación de más cámaras de vigilancia. Según los residentes, las principales avenidas del barrio carecen de presencia policial, lo que facilita estos delitos. Gracias a la colaboración de los vecinos, se lograron obtener grabaciones que han permitido identificar el vehículo en el que los ladrones escaparon.

A pesar de los esfuerzos de la comunidad, la perrita aún no ha sido recuperada. La dueña de la mascota, visiblemente angustiada, hace un llamado a la ciudadanía para que cualquier información sobre el paradero de la perrita sea reportada.

“Lo único que pido es que, por favor, me la devuelvan, porque ella necesita de mi ayuda”, expresó la mujer a City TV, pues considera a la pomerania más que una mascota, como parte de su familia.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱