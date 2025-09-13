No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
13 de septiembre de 2025 - 07:00 p. m.

Una vendedora informal transformó su casa en un refugio para animales en Bogotá

Luz Marina Acuña y Mario García construyeron en su casa un refugio de animales con venta informal y carpintería. Hoy, la posible venta de la propiedad pone en riesgo este refugio que durante 14 años ha protegido a perros y gatos abandonados.

Valentina Matiz Bernal

Ana Vega

