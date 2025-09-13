🎬 📸 🎥 ¿Lo último en video?: No se pierda el contenido en video de El Espectador.
13 de septiembre de 2025 - 07:00 p. m.
Una vendedora informal transformó su casa en un refugio para animales en Bogotá
Luz Marina Acuña y Mario García construyeron en su casa un refugio de animales con venta informal y carpintería. Hoy, la posible venta de la propiedad pone en riesgo este refugio que durante 14 años ha protegido a perros y gatos abandonados.
