En video: el truco de una perrita para hacer que su dueño la siga

Una adorable terrier Staffordshire, llamada Olive está ganándose el cariño de miles de usuarios en redes sociales con su ingeniosa forma de hacer que su dueño la siga, todo por un buen motivo: la comida. En un video viral publicado en TikTok por @adampaulwilliams, se puede ver a Olive caminando por el pasillo de su hogar, moviendo su cola y mirando repetidamente hacia atrás para asegurarse de que su dueño la siga. En un momento, incluso gira la cabeza hacia el final del pasillo, como si lo estuviera instando a apresurarse.

El texto en el video explica: “Así es como mi perro me dice que la siga hasta su comida”, y el pie de foto añade: “Ella sabe cuándo es hora de comer. Actúa como si quisiera mostrarme un secreto, pero en realidad es solo su comida.” Este comportamiento demuestra la aguda comprensión que Olive tiene de su entorno y sus necesidades, algo que no es exclusivo de ella.

Según el American Kennel Club (AKC), los perros son capaces de entender un promedio de 89 palabras humanas, pero el verdadero desafío radica en interpretar su lenguaje corporal. Los expertos aseguran que observar la postura, las expresiones faciales, la cola y los ojos de los perros puede ofrecer mucha más información sobre sus emociones que los ladridos.

En el caso de Olive, su cola en movimiento no solo refleja entusiasmo, sino también un deseo de que su dueño se apresure a seguirla. Los especialistas explican que, aunque el movimiento de la cola generalmente se asocia con emoción, su velocidad y dirección pueden tener otros significados, como una señal de inseguridad o incluso de alerta en otras razas.

El video de Olive ha sido un éxito rotundo en TikTok, acumulando más de 2.3 millones de vistas y 363,700 “me gusta” en la plataforma. Los usuarios no han tardado en comentar sobre la astucia de la perrita. Algunos, como el compositor Harold D. Shores III, destacaron: “La comunicación más clara que he visto de un perro”, mientras que otros, como Bevisbean, bromeaban: “Omg, ella estaría tan gorda si me hiciera eso a mí, yo sería como ohhh okay okay.”

Sin duda, Olive ha demostrado que la inteligencia y la astucia de los perros no tienen límites, y su éxito en redes sociales solo confirma el cariño que millones de personas sienten por estos fieles compañeros.

