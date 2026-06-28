En video: perrita perdida hace un mes aparece en celebración del Mundial en México

Las imágenes virales permitieron a una familia identificar a su mascota perdida hace un mes. Foto: zmg_sports

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Una inesperada coincidencia transformó la euforia futbolística en un milagro familiar. Tras casi un mes de intensa búsqueda, una familia logró reencontrarse con su mascota, una perrita llamada Gorda, gracias a las imágenes de los festejos por la victoria de la Selección Mexicana en el Mundial.

El hallazgo ocurrió mientras los propietarios seguían una transmisión en vivo que cubría las celebraciones de la afición en las calles.

En medio de la multitud que festejaba el triunfo de México, reconocieron a la peluda en la pantalla, la cual deambulaba por la zona de Ciudad Victoria.

Tras identificarla, la familia se movilizó de manera urgente hacia el lugar de la concentración. Gracias a esa transmisión, los dueños pudieron localizar y rescatar a “Gorda” en plena celebración y llevarla de regreso a casa sana y salva.

Este singular episodio demostró que las buenas noticias pueden surgir en los escenarios menos esperados, coronando el triunfo deportivo con un final feliz para este hogar.

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