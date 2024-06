En video quedó registrado un perro con “comportamientos humanos”: ¿qué hizo?

Este es el perrito que se viralizó en redes sociales, luego de que su tutor publicara sus "extraños comportamientos". Foto: TikTok: lawrencesky

Algunos usuarios de TikTok creen que los perros son capaces de tener “comportamientos humanos”, ya que se ha vuelto viral un video en que un canino de raza goldendoodles, está sentado en una escalera flotante como si fuera un “niño”.

Es decir, con el cuerpo ligeramente inclinado y las extremidades sobre el regazo, mirando por los ventanales que van del suelo al techo, contemplando el panorama.

Por esto, varias personas han publicado videos similares de perros de la misma raza, en los que se observan actitudes “extrañas” por parte de las mascotas, que cobran sentido cuando la persona se acerca o ve la situación desde otra perspectiva. Naturalmente, muchos espectadores de TikTok bromean ahora con la idea de que los perros pueden ser en realidad personas atrapadas en cuerpos de animales.

“¿El perro de alguien más se sienta sobre ellos como un niño humano de verdad o es solo el mío?”, preguntó Chloe Covington en un video que publicó el año pasado. Otros han compartido clips de goldendoodles sentados en las escaleras, como el perro del Skutelsky, de pie como una persona o caminando erguido sobre patas traseras.

En esta ocasión, Lawrence Skutelsky, el neoyorquino de 22 años y tutor del canino que se ha vuelto viral, dijo, en una entrevista con el New York Times, que era la primera vez que veía a Brady sentarse así, pero no era la primera vez que se daba cuenta de que el perro actuaba como un humano.

Al respecto, Corrine Gearhart, adiestradora canina profesional de 43 años especializada en razas doodle, describió a estos peludos como singularmente sensibles. “Saben leernos muy bien y eso, en parte, viene del lado poodle, que es realmente sensible e inteligente”, ya que estas mascotas son el resultado del cruce de dicha raza con los golden retrievers.

Después de entrenar a cientos de caninos, Gearhart comentó que estos peludos son muy expresivos con sus caras. “No puedo decirte las razones científicas, pero puedo decirte solo anecdóticamente que son más propensos a crear el contacto visual con nosotros cuando se comunican”, dijo.

No obstante, para la experta los tutores y aficionados de la raza no deben dejarse llevar y malinterpretar algunos comportamientos de esta raza, porque, mientras que una persona cree que su perro sonríe, al echar sus labios hacia atrás y mostrar sus dientes, el animal muy probablemente esté expresando miedo o agresividad. “Es importante que sigamos entendiendo el lenguaje corporal de los perros y no les apliquemos por completo nuestros comportamientos y expectativas humanos”, agregó.

También, estos rasgos de la personalidad de los perros goldendoodle facilitan que sus dueños los antropomorficen, incluso más de lo que lo hacen los cuidadores de otras razas, y en consecuencia, se puede llegar a coartar su bienestar, vulnerando su libertad animal

Tenga en cuenta que los videos a los que hacemos referencia en este artículo los puede subir cualquier persona a internet y a pesar de que se hace referencia a que estos caninos son misteriosos, en realidad son como cualquier otra mascota con actitudes peculiares e interesantes.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱