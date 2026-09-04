“Encerrarlo no es cuidarlo”: advertencia de una fundación por caso de perro maltratado

Especialistas recuerdan que mantener a una mascota encerrada o amarrada en áreas reducidas vulnera sus derechos fundamentales y su salud. Foto: Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal

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Un operativo adelantado por las autoridades en la localidad de Usme, al sur de Bogotá, permitió el rescate de Lazy, un perro de raza pitbull que permanecía encerrado en condiciones inadecuadas. La intervención, originada por un reporte ciudadano, estuvo a cargo del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) en compañía de la Policía de Bogotá, tras emitir un concepto desfavorable sobre el entorno del ejemplar.

Lazy habitaba en una estructura improvisada que no garantizaba las condiciones mínimas para su desarrollo ni su salud. Tras su aprehensión, fue remitido a la Unidad de Cuidado Animal (UCA), donde profesionales veterinarios evalúan su estado físico y le brindan la atención requerida. Entretanto, la documentación del caso fue trasladada a los organismos competentes para establecer las sanciones correspondientes por presunta tenencia irresponsable.

El hecho motivó una reflexión por parte de la Fundación TEPA, la cual advirtió que la ciudadanía suele confundir el encierro o la restricción con una forma de cuidado. Desde la organización remarcaron que garantizar el bienestar de un animal exige ofrecer un espacio adecuado, atención médica, afecto y una vida digna, entendiendo que los animales dependen completamente de los seres humanos para que sus necesidades sean atendidas.

El caso de Lazy evidencia la efectividad de los canales de denuncia comunitaria. Durante el año 2025, el Distrito atendió más de 6.000 visitas de verificación por reportes vinculados al maltrato animal. Para reportar situaciones similares en Bogotá, la ciudadanía puede acudir a la Línea 123, remitir la información al correo electrónico proteccionanimal@animalesbog.gov.co, ingresar al portal Bogotá Te Escucha o acudir a la sede presencial del IDPYBA, adjuntando material probatorio como fotos o videos.

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