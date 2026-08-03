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Engañaron a Hank: lo llevaron a pasear al bosque y lo abandonaron con sus juguetes

El cachorro fue trasladado a un centro de control animal, donde se le diagnosticó una fractura severa en la pata trasera.

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03 de agosto de 2026 - 07:00 p. m.
Hank, el cachorro de ocho meses que fue rescatado tras ser abandonado en un bosque, hoy disfruta de una segunda oportunidad junto a su nueva familia.
Hank, el cachorro de ocho meses que fue rescatado tras ser abandonado en un bosque, hoy disfruta de una segunda oportunidad junto a su nueva familia.
Foto: Humans and Animals United
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Un cachorro de apenas ocho meses de edad protagonizó una historia de superación que ha conmovido a miles de personas en redes sociales, tras ser rescatado en condiciones extremas y encontrar, finalmente, una familia definitiva.

El peludo, llamado Hank, fue hallado por un caminante en una zona boscosa. El animal se encontraba inmóvil junto a su cama, juguetes y una bolsa de alimento intacta. Tras el aviso a las autoridades locales, el cachorro fue trasladado al centro de control animal del condado de Rockdale, donde se le diagnosticó una fractura severa en la pata trasera que le impedía desplazarse.

Posteriormente, la organización sin fines de lucro Humans and Animals United asumió la custodia del canino y coordinó su atención médica especializada.

Los veterinarios determinaron que Hank requería una ostectomía de la cabeza femoral (FHO), procedimiento quirúrgico que fue financiado gracias a las donaciones y al apoyo de la comunidad.

Luego de completar con éxito su proceso de recuperación y rehabilitación física, la historia del cachorro captó la atención de una familia que decidió adoptarlo formalmente. En la actualidad, Hank goza de plena movilidad, convive con otras mascotas y reside en un entorno seguro.

Desde la organización rescatista destacaron que el caso refleja el impacto positivo del esfuerzo conjunto entre la ciudadanía y las entidades de protección animal, logrando transformar un acto de maltrato en una oportunidad de vida digna para el ejemplar.

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Francisco Escobar G.(78033)Hace 18 minutos
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