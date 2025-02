¿Es malo que los perros coman pasto?

Supervise cuidadosamente los paseos de su perro para que no ingiera elementos peligrosos. Foto: Unsplash

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Si alguna vez ha visto a su perro mordisqueando pasto en el parque o en su jardín, probablemente se ha preguntado si esta conducta es normal o si podría ser una señal de algún problema de salud. Comer pasto es una conducta común en los perros, pero sus causas pueden variar desde instintos naturales hasta posibles deficiencias nutricionales o simples preferencias de sabor.

¿Por qué los perros comen pasto?

Según VCA Animal Hospitals, comer elementos no alimentarios como el pasto se conoce como pica, una conducta que se asocia con deficiencias nutricionales. Sin embargo, si su perro consume un alimento equilibrado, es poco probable que tenga una carencia de nutrientes. Entonces, ¿por qué lo hace? Hay varias razones por las cuales los perros pueden sentirse atraídos por el pasto:

Por una necesidad digestiva: algunos perros buscan fibra adicional para facilitar su digestión y la evacuación de heces. “La falta de fibra afecta la capacidad del perro para digerir los alimentos y evacuar las heces, por lo que la hierba puede ayudar a que sus funciones corporales funcionen mejor” indica VCA Animal Hospitals.

Por aburrimiento o ansiedad : si su perro pasa mucho tiempo solo, puede buscar una actividad para entretenerse, como masticar pasto. También es posible que lo haga para llamar su atención.

Por instinto: los antepasados salvajes de los perros consumían plantas a través del contenido estomacal de sus presas. Aunque su perro no necesita cazar para alimentarse, aún puede tener el instinto de buscar vegetación.

¿Es peligroso que su perro coma pasto?

En la mayoría de los casos, comer pasto no representa un peligro inmediato para los perros. VCA Hospitals señala que “la mayoría de los perros que comen hierba no están enfermos antes y no vomitan después”. Sin embargo, hay algunos riesgos a considerar:

Químicos peligrosos: la hierba tratada con pesticidas o herbicidas puede ser tóxica para su peludo.

Parásitos : al arrancar la hierba, su perro podría ingerir parásitos intestinales como anquilostomas o lombrices, presentes en residuos fecales de otros animales.

Posibles problemas de salud subyacentes: si su perro come pasto y presenta síntomas como vómitos frecuentes, diarrea o apatía, es recomendable acudir al veterinario para descartar afecciones como reflujo gástrico o enfermedad inflamatoria intestinal.

Si quiere evitar que su perro convierta el pasto en su bocadillo favorito, hay algunas estrategias que pueden ayudar: puede ofrecerle a su peludo juguetes interactivos, paseos más largos o tiempo de juego para reducir el aburrimiento y la ansiedad. También, se recomienda reforzar el entrenamiento con premios en los paseos y redirigir su atención con órdenes verbales.

Aunque en la mayoría de los casos no es motivo de alarma, si su perro come pasto con frecuencia o presenta síntomas inusuales, lo mejor es consultar a su veterinario para asegurarse de que no haya una causa médica subyacente.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱